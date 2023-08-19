Rheinmetall хочет использовать советские танковые заводы в Украине для производства Leopard

До конца августа в Украине начнется техническое обслуживание танков Leopard.

Rheinmetall намерена использовать советские танковые заводы в Украине для производства немецких танков Leopard.

Об этом пишет Bild.

Глава концерна Армин Паппергер рассказал, что производство хотят начать как можно быстрее.

"Это может пойти быстро, там достаточно много оснащенных танковых заводов советских времен", – сказал он.

Отметим, Rheinmetall намерена арендовать заводы времен СССР и организовать там одну-две производственные линии для создания танков по стандартам НАТО.

В частности, до конца августа в Украине начнется техническое обслуживание танков Leopard, поврежденных во время боевых действий.

"Мы начнем техобслуживание уже в этом месяце", – сказал он.

На сегодняшний день 12 украинских специалистов уже проходят обучение в Германии. В скором времени к ним присоединятся еще 12 украинцев.

Украина до конца 2023 года получит беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG" от немецкого концерна Rheinmetall.

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