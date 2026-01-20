Rheinmetall тормозит запуск боеприпасного завода в Украине: что пошло не так

Боеприпасы / © Associated Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, запускающий в странах Евросоюза производство боеприпасов менее чем за полтора года, в Украине уже более двух с половиной лет не может перейти к активной фазе строительства артиллерийского завода.

Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью "Укринформу".

Контракт между Rheinmetall и правительством Украины на строительство завода по производству артиллерийских снарядов был заключен еще в июле 2024 года. По первоначальному плану, запуск производства должен был состояться через 24 месяца – летом 2026 года. Однако по состоянию на сегодняшний день строительство объекта фактически еще не началось.

В августе 2025 г. в компании объясняли задержки сложными бюрократическими процедурами с украинской стороны. Впоследствии, в ноябре, Rheinmetall сообщил об изменении локации будущего завода по инициативе украинской стороны, заверив, что после окончательного определения места предприятие можно будет построить в течение 12 месяцев.

Однако, как выяснилось, даже в середине августа 2026 г. процесс не завершен. Локация формально определена, но все еще остаются нерешенными "организационные и регуляторные вопросы".

Компания готова начать строительство "как можно скорее", как только будут сняты все процедурные ограничения.

На этом фоне контраст с европейскими проектами Rheinmetall выглядит показательным. В частности, завод по производству боеприпасов в Унтерлюсе вблизи Ганновера компания построила за 15 месяцев. Аналогичные сроки – около полутора лет – понадобились и для запуска предприятия по производству 30-мм снарядов в Венгрии.

В Украине с момента подписания контракта прошло уже 2,5 года, однако практический прогресс остается минимальным. Даже если строительство начнется в ближайшее время и заявленный 12-месячный срок будет соблюден, запуск производства возможен не раньше 2027 года.

Это означает, что завод Rheinmetall в Литве, строительство которого стартовало в ноябре 2024 года, по плану заработает раньше – летом 2026-го.

В общем, такой опыт сотрудничества с украинской стороной вряд ли можно назвать успешным для немецкого оборонного концерна. Следует также напомнить, что Rheinmetall планировал создать в Украине четыре предприятия. Сейчас фактически функционирует только один объект – завод по ремонту и перспективному производству бронетехники, в частности, БМП Lynx.

Напомним, ранее аналитики рассказали, как прямое сотрудничество с украинскими военными изменило стратегию крупнейших производителей беспилотников и робототехники.