Rheinmetall в течение 12 недель откроет танковый завод в Украине — CNN

Немецкий производитель оружия Rheinmetall будет строить и ремонтировать танки в Украине.

Немецкий концерн Rheinmetall в течение следующих 12 недель откроет в Украине завод бронетехники, отвергая беспокойство других западных оборонных компаний по расширению присутствия в стране, пока она находится в состоянии войны с Россией.

Об этом в интервью CNN сообщил генеральный директор Армин Паппергер.

Крупнейший немецкий производитель оружия также будет учить украинцев обслуживать танки и другую бронированную технику, изготовленную на заводе, расположенном в западной части страны.

"Украинцы должны помочь сами себе – если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", — сказал он.

В начале этого года компания сообщила, что надеется открыть завод стоимостью 200 миллионов евро в Украине, способный производить около 400 танков в год.

Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с "Укроборонпромом", которому также будет принадлежать предприятие. В мае компании объявили о соглашении об увеличении оборонно-технологического потенциала Украины.

Ранее мы писали, что вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине и хочет построить его еще до окончания войны.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев бурно отреагировал на то, что Rheinmetall хочет построить в Украине танковый завод и пригрозил, что Россия уничтожит его ракетными ударами.

Читайте также: