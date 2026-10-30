Риелторам готовят новые наказания: за что можно получить штраф до 68 тысяч гривен

Риелтор / © pexels.com

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В Украине предлагают ввести уголовную ответственность для риелторов, предоставляющих услуги без официального статуса или заключения письменного договора с клиентом.

Соответствующий законопроект №16192 зарегистрирован в Верховной Раде, о чем сообщает «Судебно-юридическая газета».

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За какие нарушения будут наказывать и какие штрафы предусмотрены

Согласно документу, Уголовный кодекс Украины предлагает дополнить новой статьей 203-3 — «Незаконная деятельность по предоставлению посреднических услуг в сфере недвижимости».

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За посредничество в сфере недвижимости без статуса агента или без письменного договора с покупателем или продавцом предлагают штрафовать от 17 000 до 34 000 гривен (от 1000 до 2000 необлагаемых налогом минимумов) с запретом занимать определенные должности или заниматься этой деятельностью на один год.

Если же такие действия совершены по корыстным мотивам или по предварительному сговору группой лиц, штраф возрастет от 34 000 до 68 000 гривен (от 2000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов), а запрет на деятельность продлится три года. Лишение свободы по этой статье не предусмотрено.

Почему предлагают ввести штрафы

Авторы законопроекта объясняют, что значительная часть рынка недвижимости работает в тени, ведь риелторы и консультанты часто не имеют регистрации, не подписывают официальные договора и скрывают доходы от продаж или аренды.

Это приводит к потерям бюджета из-за неуплаченных налогов, создает риски для клиентов и помогает отмывать незаконные деньги из-за отсутствия проверок и финансового мониторинга.

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В качестве примера разработчики приводят Францию, Бельгию и Швецию, где за такие нарушения уже действует уголовная ответственность.

Когда введут новые штрафы

Законопроект №16192 связан с документом №16145 от 13 октября 2026 г. «О защите жилищных и других прав физических и юридических лиц при получении посреднических услуг в сфере недвижимости». Именно этот базовый проект должен определить статус агента недвижимости, права клиентов и требования к договорам.

Если парламент примет документ и его официально опубликуют, закон вступит в силу через 12 месяцев. Законопроект только рассматривают в Верховной Раде, поэтому новые нормы и штрафы еще не действуют.

Новые законопроекты в Украине — последние новости

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16170, который предлагает изменить правила для водителей и тех, кто планирует получить удостоверение. В частности, хотят изменить срок действия водительских прав, разрешить садиться за руль от с 17 лет при определенных условиях и ввести испытательный период для начинающих водителей.

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Ранее мы писали, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об усилении наказания за уклонение от мобилизации и СОЧ. К этому документу вернулись из-за необходимости ротации бойцов на фронте и стремительного роста количества забронированных в тылу.

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