Риелторы сообщают, что на западе Украины уже нет свободного жилья

Риелторы сообщают, что на западе Украины уже нет свободного жилья

Риелторы координируют расселение в школах, объектах социально-бытовой инфраструктуры, общежитиях, но даже и здесь не хватает свободных мест.

За 10 дней войны риелторы западноукраинских отделений Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины бесплатно расселили более 100 тысяч беженцев из Киевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Херсонской и других областей Украины.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на слова Юрия Пита, президента Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины.

Он говорит, что населенные пункты на западе Украины переполнены заявками на расселение, а свободных местах нет уже 5 дней.

"Риелторы координируют расселение в школах, объектах социально-бытовой инфраструктуры, общежитиях, но даже и здесь не хватает свободных мест", – отметил он.

Более 30% владельцев квартир в западноукраинских областных центрах предоставили беженцам свое жилье вообще бесплатно, а органы местной власти борются с повышением цен на жилье арендодателями.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.