Римма Зеленская отмечает день рождения: что известно о маме президента Украины

Мать президента Украины Владимира Зеленского – Римма – отмечает день рождения. Ей сегодня – 73 года.

Как живет женщина и почему не дает интервью – рассказывает "Сніданок з 1+1".

О ее жизни вообще мало известно. Римма Зеленская живет скромно, хотя и является мама президента.

Римма Владимировна по образованию инженер, в молодые годы решилась с мужем и маленьким сыном уехать из родного Кривого Рога на работу в Монголию. Римма Зеленская занималась инженерными технологиями, а муж Александр участвовал в строительстве горнообогатительного комбината. Однако тяжелый климат подорвал здоровье женщины.

Вернувшись через 4 года в Кривой Рог, работать уже не смогла, поэтому сосредоточилась на семье. Скромная Римма Зеленская никогда не давала больших интервью – ни когда ее сын стал звездой телеэкранов, ни когда собрался в президенты. Впрочем, во время предвыборной кампании женщине пришлось в интервью "Громадському телебаченню" опровергнуть обвинения в адрес своего сына и признаться, что отговаривала идти в политику.

"Он советовался с нами, а я сказала, что это ему совсем не нужно. Это грязь сплошная, но он так решила, это его выбор. По крайней мере, я знаю, что он не будет воровать и не даст никому воровать. У нас семья была скромная, мы жили очень скромно. Пока папа защитился и достиг всего. Так что он воспитывался не в богатой семье, а в обычной, рабочей", — рассказывает женщина.

В одном из давних интервью тогда еще участник "95 квартала" Владимир Зеленский рассказывал о неизменной маминой заботе и вкусных передачках: "Раньше, когда еще никаких диет не соблюдал — тогда холодец в судочку, и обязательно вернуть судочки. Это круто, это хорошо".

Но были годы, когда родители с сыном, хотя и по телефону, но слышались каждый день. Из-за загруженного графика Владимира Зеленского часто видеться много лет уже невозможно.

С внуками у бабушки и дедушки особенно теплые отношения. С начала войны Владимир Зеленский постоянно на связи с мамой и отцом. Об этом президент сказал Дмитрию Комарову в документальном проекте "Год". Родители беспокоятся о здоровье сына, мама просит быть осторожным, а отец ждет, когда защитники Украины выгонят врага.

Напомним, ТСН.ua писал, где живут и учатся дети Зеленского – 19-летняя дочь и 10-летний сын.

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