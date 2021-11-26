Римо-католики празднуют Рождество Христово 2021: история праздника, традиции и приметы

Рождество Христово в 2021 году у христиан западного обряда отмечается в субботу, 25 декабря. Поэтому у украинцев будут выходные на Рождество три дня — 25, 26 и 27 декабря. А Сочельник по Григорианскому календарю приходится на 24 декабря. Это тоже последний день поста, поэтому вся семья собирается за праздничным столом. ТСН.ua рассказывает историю Рождества Христова 25 декабря и какие традиции существуют у римо-католиков.

Рождество 25 декабря: история возникновения

Рождество Христово празднуют в честь рождения в городе Вифлееме Божьего Сына у Девы Марии. В год, когда родился Иисус Христос, император Римской империи (а именно ее частью была Иудея), Август издал приказ провести перепись населения. Все жители Иудеи должны были отправиться в город, где родились. Мария (будущая Богоматерь) и ее муж Иосиф, пошли в Вифлеем. Именно во время поездки и начались роды. Чтобы родить ребенка, Мария укрылась в пещере, где прятали от непогоды скот. Так и родился Иисус.

Рождество 25 декабря: история / pixabay.com

По легенде, в момент рождения в небе засветилась Вифлеемская звезда. Она указывала путь волхвам, несшим новорожденному Христу дары. Они были первыми, кто увидел Сына Божия.

Впервые о праздновании Рождества Христова христианами западного обряда упоминается в VI веке.

Традиции на Рождество 2021: что нужно знать о празднике

За четыре недели до Рождества западного обряда Христова (римо-католического) начинают праздновать особый период, который носит название Адвент. Это Рождественский пост, когда нужно не только отказаться от мясных блюд, но и проводить все свободное время в размышлениях о пришествии Иисуса Христа. В канун праздника, 24 декабря, празднуют Сочельник. Что приготовить к Рождеству 2021? Блюда должны быть постными. Обязательное условие – наличие на столе отварных зерен пшеницы или ячменя с медом. Заканчивается пост на Рождество с появлением первой звезды.

Что нужно знать о праздновании Рождества Христово у христиан западного обряда / pixabay.com

Рождество всегда сопровождается тремя Рождественскими богослужениями — в честь Божьей Матери, Бога-Отца и христианских душ. В храмах оформляют вертепы, где воспроизводится сценка рождения Христа в пещере. К фигурке младенца обязательно добавляют Деву Марию, Иосифа, ягнят, пастухов.

Традиционно римо-католики отпразднуют Рождество 2021 года в семейном кругу. В этот день принято дарить друг другу подарки, а утром детей уже ждут сюрпризы в носках. Не забывают и о тех родственниках, которые находятся вдали от дома. Им традиционно отправляют поздравления на Рождество.

В культуре народа можно встретить немало упоминаний о Рождестве Христовом. Например, стихотворение на Рождество для детей:

Святая ночь! Как ты сияешь

На нашем жизненном пути!

Ты наши силы укрепляешь

И учишь нас, куда идти.

Посланница иного мира,

Ты, Вифлеемская звезда,

Из безотрадности пустыни

К Ключу Живому привела!

Что запрещено и разрешено делать на Рождество Христово 25 декабря: народные приметы

Существует несколько интересных поверий, связанных с запретами на празднование Рождества 25 декабря:

в праздничные дни запрещалось заниматься рукоделием;

категорически не разрешали ходить на охоту, потому что охотник станет жертвой зверя или замерзнет;

на Рождество Христово запрещалось садиться в старой и черной одежде за праздничный стол, иначе следующий год будет крайне неудачным.

В канун Рождества было принято убирать в доме и на улице. К Сочельнику обязательно готовили постный ужин. Стол накрывали белой скатертью, которая являлась символом священности и чистоты. Посредине ставили зажженную свечу и тарелку с облатками (тоненький кусочек теста, которій ломают на столько частей, сколько гостей за столом). Раздавал всем облатки глава семьи, говоря: «Прости, если я перед тобой провинился. Дай Бог за год дождаться”. Только после этого начинался Сочельник.

Утром, 25 декабря на Рождество, все люди обязательно шли на Богослужение. А дети с нетерпением ждали вечера, чтобы петь колядки на Рождество Христово, ходя от дома к дому. В мешочки им клали не только деньги, а также вкусности, яблоки, конфеты или орешки. А вот как поют коляду на Рождество в Украине:

На Рождество существовали и народные приметы:

если 25 декабря на улице тепло – ждите ранней весны;

в канун Рождества заметает снегом — рано появятся листики на деревьях;

на праздник очень холодно – до обильного урожая;

на Рождество идет снег — год удастся.

Как празднуют римо-католики Рождество Христово в Украине и мире

Как празднуют римо-католики Рождество в Украине и мире / pixabay.com

В каждом украинском доме римо-католиков обязательно устанавливается вертеп, который еще называется "шопка". Родители рассказывают малышам историю Рождества Христова, показывают фигурки и молятся. Особый атрибут Сочельника, что празднуется в канун Рождества — сено, которое кладется на стол под скатертью. Это символизирует рождение Иисуса Христа.

Рождество Христово в Швеции празднуют всегда в тихом кругу семьи. Не принято приглашать друзей, даже самых близких. Шведы традиционно готовят праздничную индейку. А особенностью праздника здесь является то, что накануне все покупают и пьют газированный напиток по традиционному рецепту, который называется "Юлмуст".

В Италии обязательным считается посещение полночной Рождественской мессы, которая служится в храмах в ночь с 24 на 25 декабря.

В Великобритании люди обычно обмениваются подарками. На Рождество 25 декабря малыши находят сладости, игрушки и другие сюрпризы в Рождественском носке, который вешают над камином.

А вот во Франции на Рождество существует традиция готовить особый десерт "рождественское полено" (бюш де Ноэль). Это бисквитный рулет с шоколадной начинкой.

В Германии обязательно ставят вертеп с фигурками Иисуса Христа, Девы Марии, Иосифа. В канун Рождества готовят праздничную выпечку: штоллены и пряники. Также на стол часто ставят запеченного карпа, свинину с квашеной капустой, фаршированного гуся.