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Ринат Ахметов в Киеве приехал в гости к Иоанне Степаненко, которая пострадала в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске
Основатель Фонда и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов посетил гость Яну Степаненко — девушку, которая пострадала во время ракетного удара по вокзалу в Краматорске в 2022 году, в результате чего потеряла обе ноги. Встреча прошла в квартире Яны в Киеве, которую она получила от Фонда Рината Ахметова в 2025 году.
«Мне очень приятно, что сегодня я здесь, в гостях у Яны. Встретился с ней и ее мамой, увидел, как они живут. Мы выпили чаю и пообщались. Яночка – милая, добрая и красивая девушка. Для меня она является символом мужества, стойкости и целеустремленности. И, конечно, я хочу, чтобы она была счастлива и чтобы у нее все было хорошо. Со своей стороны буду делать для этого все возможное», – отметил Ринат Ахметов.
Во время встречи Яна показала Ринату Ахметову, как через год обустроила дом и что помогло превратить новую квартиру в уютный дом, куда всегда хочется возвращаться.
«Это уже вторая наша встреча. Он такой приветливый, радостный всегда. Квартира мне нравится очень-очень сильно. Она велика, много места. Я часто бываю здесь, но полноценный переезд планирую, когда исполнится 16 лет. После школы пойду учиться на курсы барбера. Пройду курсы. Буду работать», – рассказывает Яна.
Теплая встреча не ограничилась разговором. Ринат Ахметов подарил Яне современный смартфон и сказал, что она может позвонить по телефону ему в любой момент, когда в этом возникнет потребность.
Девушка, несмотря на тяжелые травмы, ведет активный образ жизни. Яна занимается бегом, участвует в марафонах и уже имеет свои спортивные достижения. Весной 2024 года она преодолела 5-километровую дистанцию Бостонского марафона, а в марте 2025 пробежала 5 километров на марафоне в Токио в футболке «Шахтера».
Девушка получила почетное государственное отличие Президента Украины — медаль «Будущее Украины», которой награждают юных граждан за храбрость, стойкость и патриотизм.