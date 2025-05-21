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Ринг памяти. В Хмельницкой области провели чемпионат по боксу в честь героя Дмитрия «Абрамса» Селезнева
В чемпионате приняли участие около 150 спортсменов из Хмельницкой области, Киева и Буковины.
В Каменце-Подольском состоялся открытый чемпионат по боксу, посвященный памяти воина Дмитрия Селезнева «Абрамса», погибшего в прошлом году на Харьковщине. Соревнования организовали его собратья совместно с местной федерацией бокса.
Дмитрий Селезнев – лейтенант Службы Безопасности Украины. Ушел на войну в 2015 году, когда ему был 21 год. После начала полномасштабного вторжения РФ воевал в составе Третьей штурмовой бригады. Разоблачал разведывательные группы россиян. С 11 лет занимался боксом, был призером чемпионата Украины среди школьников. Дмитрий Селезнев погиб 24 июля 2024 года. Ему навсегда 30 лет.
В чемпионате приняли участие около 150 спортсменов из Хмельницкой области, Киева и Буковины. Также на соревнованиях присутствовал призер Олимпийских игр, чемпион WBO Денис Беринчик.
Планируется, что чемпионат в честь Дмитрия Селезнева будут проводить каждый год. В дни соревнований на стене лицея, где учился Дмитрий, был открыт памятный мурал с его изображением.