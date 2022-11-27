Риши Сунак опубликовал ролик в поддержку Украины: "Я верю в свободу" (видео)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал видеоролик "Мы верим в свободу", посвященный поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Видео озвучено голосами украинцев.

Ролик появился в Twitter Сунака.

Смонтированный ролик из разных фотографий. Среди них снимки украинских военных, фото с укрытий, разрушенных домов, видео с украинского вокзала. Также там есть видео и фото с визита Сунака в Украину.

"Я верю в свободу. Я считаю, что мы должны отстаивать основные права, которые так важны для всех нас. За наш суверенитет, за наше самоопределение и за основы стабильного международного строя, за восстановление которого все мы боремся", — говорится в тексте видео .

Авторы ролика отмечают, что украинским гражданам угрожают бомбардировку днем и отключение электроэнергии по ночам, но "наши друзья всегда будут рядом, чтобы помочь нам пройти через это".

We believe in freedom pic.twitter.com/YT4GrbE7A0 — Rishi Sunak (@RishiSunak) November 27, 2022

"Великобритания – один из наших самых стойких союзников. Они дают оружие для нашей борьбы, оборудования, чтобы мы могли согреться и дружбу, чтобы восстановить наш дух. Мы знаем, что они никогда не подведут нас, пока мы боремся за победу в этой войне. С вашей помощью мы обеспечим себе свободу. Вместе мы никогда не отступим, вместе мы будем сильными, вместе мы защитим Украину и те свободы, которыми мы все так ценим", — говорится в тексте.

Напомним, Риши Сунак прибыл в Киев 19 ноября с первым своим визитом на этом посту.

Глава правительства Великобритании заявил, что Лондон предоставит Украине новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение. По словам Сунака, он гордится тем, что Великобритания с начала войны стоит рядом с Украиной.

Читайте также: