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Риск аварии на ЗАЭС: в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Риск аварии на ЗАЭС: в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия

РФ усилила шантаж на Запорожской АЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается напряженной.

При взрыве на ЗАЭС пострадает не только Украина. Основной удар придется на запад нашего государства и те страны, которые граничат с нами на западном кодоне.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко

Шесть атомных блоков – это серьезные риски

Как отметил министр, в 2022 году говорилось, что в случае катастрофы последствия покрывали часть наших соседей-стран через Черное море: Румыния, Турция, Болгария, Греция. Пострадал бы и, конечно, Крым. Расчеты в этом году свидетельствуют о том, что радиация повлияет больше на западную часть Украины и страны, граничащие с нами на западной границе.

"Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе, это нужно тоже не забывать, потому что 6 атомных блоков — соответственно это значительно повышает риски любого инцидента", — подытожил Галущенко.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС в ночь на 2 декабря состоялся полный блэкаут. Ночью во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ – ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

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Дата публикации
Просмотры
2341
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