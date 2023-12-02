Риск аварии на ЗАЭС: в Минэнерго сказали, какими могут быть последствия

При взрыве на ЗАЭС пострадает не только Украина. Основной удар придется на запад нашего государства и те страны, которые граничат с нами на западном кодоне.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко

Шесть атомных блоков – это серьезные риски

Как отметил министр, в 2022 году говорилось, что в случае катастрофы последствия покрывали часть наших соседей-стран через Черное море: Румыния, Турция, Болгария, Греция. Пострадал бы и, конечно, Крым. Расчеты в этом году свидетельствуют о том, что радиация повлияет больше на западную часть Украины и страны, граничащие с нами на западной границе.

"Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе, это нужно тоже не забывать, потому что 6 атомных блоков — соответственно это значительно повышает риски любого инцидента", — подытожил Галущенко.

Ранее стало известно, что на Запорожской АЭС в ночь на 2 декабря состоялся полный блэкаут. Ночью во время воздушной тревоги была обесточена последняя линия "Запорожская АЭС – Днепровская" напряжением 750 кВ – ЗАЭС перешла на питание от дизельных генераторов.

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