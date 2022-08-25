"Риск глобальной радиационной катастрофы": Зеленский сообщил, что нужно сделать для избежания аварии на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал остановку работы Запорожской АЭС, которая произошла 25 августа – впервые в истории. Глава государства заверил, что власти делают все, чтобы не допустить аварийного сценария.

Именно Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении 25 августа.

"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины. Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки", – объяснил президент.

Он также подчеркнул, что мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и украинский персонал станции, "то мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии".

"Хочу заверить всех украинцев: мы делаем все, чтобы не допустить аварийного сценария. Но это зависит не только от нашего государства. Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти из территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – риск глобальной радиационной катастрофы.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети.

Вечером в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС возобновила соединение с энергосистемой Украины, однако все 6 энергоблоков остаются отключенными.

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