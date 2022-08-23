Риск утечки радиации на ЗАЭС: почему йод не поможет и не следует его принимать

При утечке радиации раствор йода неэффективен, единственным препаратом для эффективной йодной профилактики остается калий йодид. Однако его не рекомендовано употреблять людям старше 40 лет. Кроме того, препарат нельзя использовать "для профилактики".

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Почему раствор йода неэффективен? Ведь в его составе тот же йодид калия?

Другие виды йодных растворов (спиртовой раствор йода, раствор Люголя, повидон-йод) не всасываются и не накапливаются в щитовидной железе, следовательно, не защитят от радиоактивного йода. Речь идет как о приеме внутрь, так и о нанесении йодных сеточек.

Прием указанных препаратов в лучшем случае не принесет никакого эффекта, в худшем же – повредит, приведет к химическим ожогам полости рта, пищеводу и тому подобное.

Поэтому единственным препаратом для эффективной йодной профилактики остается калий йодид.

Почему калий йодид не рекомендуется употреблять людям 40+?

После 40 лет щитовидная железа почти не накапливает радиоактивный йод, так что прием калия йодида может нанести больше вреда, чем пользы.

Следует помнить, что калий йодид защищает только щитовидную железу и не может защитить другие органы.

Можно ли использовать для йодной профилактики препараты, содержащие меньшее количество такого же активного вещества?

Подобные препараты или пищевые примеси содержат в сотни раз меньшую дозу йодида калия, чем необходимо для профилактики облучения в случае ядерных событий. Прием сотен таблеток таких препаратов не может рассматриваться как реальная профилактическая мера, поскольку человек просто физически не способен употребить такое огромное количество таблеток.

Как рассчитать необходимую дозу йодида калия детям?

Следует очень внимательно относиться к дозировке препарата. Нужную дозу поможет рассчитать врач. Крайне важно не путать миллиграммы (мг) и микрограммы (мкг). В частности, препарат, доступный для йодной профилактики в Украине, содержит 125 мг активного вещества в 1 таблетке.

Если женщина старше 40 лет беременна или кормит грудью, нужно ли ей принимать йод?

Да. В этом случае принимать калий йод нужно. Во время беременности и кормления грудью щитовидная железа женщины активнее, чем у небеременных женщин, и количество поглощаемого радиоактивного йода увеличивается.

Нужно ли принимать йодид калий людям, у которых удалена щитовидная железа? А если удалена одна доля?

Если вам полностью удалили щитовидную железу, калий йодид принимать не нужно. В случае, если удаление было частичным и одна доля осталась, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Когда принимать калий йодид?

Препарат нельзя использовать "для профилактики". Его принимают единоразово исключительно после оповещения от официальных органов власти.

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Оптимален прием калия йодида за 6 часов до воздействия радиоактивного йода. Ввиду малой вероятности прогнозирования такой ситуации, допустимым для приема препарата является промежуток времени от 24 часов до момента поступления радиоактивного йода в организм и до 8 часов после его воздействия.

Более поздний прием препарата вреден для организма.

В любом случае нужно дождаться официального оглашения местных органов власти о начале йодной профилактики.

Что делать тем, кто уже принимал калий йодид профилактически (например, пили 5 дней)?

Если принимали калий йодид ежедневно в полной дозе 125 мг, то следует немедленно прекратить его прием, поскольку это нецелесообразна передозировка и вредная перегрузка щитовидной железы. Если же принимали другие средства со значительно меньшей дозой активного вещества, то не обращать на это внимания и выполнять текущие указания по йодной профилактике рекомендуемым препаратом (фармацевтическая форма 125 мг).

Напомним, в случае катастрофы на Запорожской АЭС радиация распространится как по территории Украины, так и на соседние государства. Речь идет о Беларуси, Польше и странах Балтии.

Как вести себя во время радиационной аварии и химической атаки: мастер-класс

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