"Риски достаточно высоки": эксперт прокомментировал вероятные отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии возможны не только из-за дефицита, но и из-за состояния сетей. Дело в том, что сгенерировать электрическую энергию, к примеру, атомной электростанции – это одна вещь, а передать и донести ее до конечного потребителя – уже другая.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, генеральный директор Solar Generation доктор технических наук Станислав Игнатьев.

В чем проблема

По его словам, летом прошлого года, когда "зеленая" генерация совместно с "Укргидроэнерго" спасала генерацию в Украине, даже была возможность экспортных операций. Но нельзя забывать, что сегодня в Украине потребление электроэнергии находится на уровне 9,2-9,4 гигаватт-часов. Это достаточно большой объем.

Как добавил эксперт, за исключением Запорожской атомной электростанции, Украина имеет девять атомных энергоблоков, из которых работает семь – один на аварийном ремонте, а другой – на плановом. Да, мы потеряли в тепловой и гидрогенерации – это именно так называемые мощности для балансировки энергосистемы.

"Поэтому здесь возможны ограничения "зеленой" генерации, особенно солнечной, что было в минувшее воскресенье, когда был избыток производства электрической энергии, но сбалансировать энергосистему было нечем, поэтому пришлось на весь световой день исключить все промышленные солнечной электростанции по всей стране", — подчеркнул он. Игнатьев.

Он добавляет: отключения электроэнергии возможны не только из-за дефицита, но и из-за состояния сетей. Поскольку сгенерировать электрическую энергию, например, атомной электростанции – это одно, а передать и донести до конечного потребителя – совсем другое.

"Мы помним, что враг и позапрошлого отопительного периода, и в эти масштабные операции бьет не только по объектам генерации, но и по элементам энергосистемы, в частности, по крупным подстанциям государственной компании НЭК "Укрэнерго", поэтому здесь тоже есть достаточно высокие риски", – подытожил энергетический эксперт.

Напомним, в Украине сотни населённых пунктов остались без света.

Читайте также: