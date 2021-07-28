Риски после вакцинации от коронавируса: инфекционистка Голубовская рассказала, что надо делать

Сразу после прививки от коронавируса человек находится в состоянии инфекционного процесса.

Сразу после вакцинации от коронавируса человек находится в состоянии инфекционного процесса — в таких условиях необходимо беречь себя особенно сильно.

Об этом рассказала главный инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в интервью УНН.

"Человек, который вакцинировался, находится в состоянии инфекционного процесса... В любом случае, если человек инфицируется любым возбудителем, он входит в состояние инфекционного процесса. В том числе и вакциной. Идет определенный инфекционный процесс. Он постоянно у нас в организме проходит. Поэтому я постоянно говорю, что если человек вакцинировался, то он должен в ближайшую неделю очень сильно себя беречь. Надо усилить средства индивидуальной защиты", — пояснила врач.

Голубовская настаивает, что защитные меры необходимо соблюдать и после второй дозы вакцины от коронавируса.

"Люди, даже вакцинированные второй дозой, должны понимать, что они могут заболеть, особенно если они получат большую дозу возбудителя — тогда идет прорыв иммунитета. Поэтому задача остается такой, как и раньше: если суждено получить дозу возбудителя, то лучше получить малую дозу, чтобы легко переболеть. Ведь этот процесс в том числе дозозависимый. И лучше пусть будет иммунным", — пояснила она.

Кроме того, инфекционистка отметила, что ничего страшного не случится, если человеку придется немного отложить получение второй дозы вакцины.

"Что касается того, что вам приходится перенести на неделю где-то (вторую) вакцинацию, я думаю, ничего страшного. Рекомендации даются четкие, потому что по этим рекомендациям проходили клинические исследования. Поэтому, чтобы дать другую рекомендацию, надо сразу же подтверждение, естественно, а это время. Но по закономерности инфекционного процесса, если вы отложили на несколько дней эту вакцинацию, на неделю — абсолютно ничего страшного не произойдет. Помните историю с AstraZeneca, когда сначала вакцинировали через три недели, а потом оказалось, что чем больше промежуток между первой и второй дозой, тем сильнее иммунитет. Это правильно", — пояснила медик.

Напомним, в ВОЗ уверяют, что препараты для профилактики коронавируса защищают от индийского штамма "Дельта" в случае прохождения всего курса вакцинации.

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