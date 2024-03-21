"Рискируем проиграть войну": Жорин заявил, что воевать должны молодые

Воевать должны молодые, поэтому предел мобилизации 27 лет — "это абсолютно неадекватный возраст призыва".

Такое мнение в очередной раз высказал экс-командир "Азова", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого столетия, эта истина станет всем понятной. И речь здесь в первую очередь о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну", — считает военный.

Жорин подчеркнул, что молодежь имеет лучшую физическую подготовку и более креативное мышление, принимает более быстрые решения.

По его мнению, во многом именно этим был предопределен успех "Азова" в 2014 году. Ведь большинство добровольцев того времени – молодые люди. Такой же принцип работает и в Третьей штурмовой бригаде.

"27 лет – это абсолютно неадекватный возраст призыва, и это нужно менять. Привлекать молодежь, которая после войны будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя руководство государством", – считает заместитель командира 3 ОШБр.

Он предупредил, что продолжение существующей политики мобилизации может привести к проигрышу в войне.

"Ничто не заменит личную вовлеченность в войну. Если же мы продолжим существующую политику мобилизации, рискуем проиграть войну и физически (посмотрите на цифры армии РФ), и ментально – когда для значительной части целого поколения война останется чем-то посторонним, что не повлияет на формирование их личности", – подытожил Жорин.

Заметим, что даже сейчас мобилизации подлежат лица до 27 лет, имеющие военный опыт, срочную службу или военную кафедру.

Мужчины, достигшие 27 лет и до этого не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Потому их не мобилизуют. В противном случае мужчины до 27 лет также подлежат мобилизации.

Мобилизация молодежи: последние новости

Ранее адвокат Роман Симутин рассказал, что в новом законопроекте о мобилизации призывной возраст могут снизить от 27 до 25 лет. Но фактически документ позволит мобилизовывать даже 18-летних.

Напомним, что Верховная Рада еще в мае 2023 года поддержала решение о снижении порога мобилизационного возраста от 27 до 25 лет. Однако президент Владимир Зеленский этот документ до сих пор не подписал.

Ранее командир первого штурмового батальона, третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко призвал призывать в армию, в частности, ребят 18-20 лет.

Украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст, и не до 25, а до 20 лет.

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