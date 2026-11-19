Мужчина не мог бросить 600 голубей

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В Краматорске Донецкой области 70-летний мужчина много лет ухаживал за около 600 голубей. Человек не мог их вывезти сам, поэтому отказывался ехать в более безопасное место и примерно 2 месяца искал возможность эвакуации.

Помочь смогли волонтеры сообщества "Спасение животных. Харьков".

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Житель Краматорска Владимир рассказал, что всю жизнь занимался этими птицами на местном голубодроме. Он уже не мог находиться в городе из-за ситуации с безопасностью, поэтому начал искать возможности уехать вместе с пернатыми подопечными.

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"В городе было невозможно находиться, но я не мог уехать и не спасти их. Около 2 месяцев искал возможность эвакуации. Во время обстрелов птицы очень нервничали, отказывались от еды. Нам повезло, что остался запас крупы и рядом был завод с зерном. Я занимался этими птицами всю жизнь, не мог их бросить", - сказал он.

Владимиру помогли волонтеры. Краматорцу привезли несколько десятков коробок, куда он бережно пересадил около 600 птиц.

Голубей транспортировали в безопасную местность, где их приютил ветеран войны, ранее уже занимавшийся уходом за этими птицами. Чтобы пересадить птиц в клетки, команде сообщества понадобилось около двух часов.

Благодаря эвакуации пернатых из города смог уехать и Владимир, рисковавший до сих пор собственной жизнью ради их спасения.

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Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в рамках гуманитарной миссии из оккупированных Олешков в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти 105 животных. В частности, 4 попугая, очень много собак и кошек. По его словам, для перевозки и транспортировки животных предварительно подготовили специальные средства.

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