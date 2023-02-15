Рисковал жизнью ради собаки: на одесском пруду мужчина в почтенном возрасте провалился под лед

Спасателям пришлось вытаскивать из ледяной ловушки и собаку, и мужчину.

Во вторник, 14 февраля, в Одессе мужчина, спасая собаку на местном пруду, провалился под лед. Инцидент произошел в парке Малиновского района.

На место происшествия спасателей вызвали неравнодушные граждане, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мужчину 1948 года рождения и его собаку вытаскивали из ледяной ловушки с помощью трехколенчатой лестницы и веревки,

"Пренебрежение собственной безопасностью ради спасения собаки чуть не завершилось трагедией", — говорится в сообщении.

В Одессе мужчина провалился под лед, спасая собаку

От госпитализации и медицинской помощи пострадавшие отказались. Спасатели призывают беречь свою жизнь и следить за домашними питомцами, а в подобных случаях — сразу звонить по номеру 101.

Ранее мы сообщали, что в пострадавшем из-за землетрясения турецком городе Малатья собака-спасатель помогает доставать людей из-под завалов. Все его лапки ранены обломками стекла, однако собака и дальше ищет людей. Она спасла уже пять человек.

Осторожно - тонкий лед: что делать, если провалился в воду

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