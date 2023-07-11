"Рискованные люди": генерал Марченко ответил, руководит ли партизанским движением

По словам Марченко, некоторых партизан оккупанты потом берут в плен и жестоко пытают. Но, понимая это, они продолжают помогать Украине.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева и Николаевской области, рассказал о своем сотрудничестве с партизанским движением на оккупированной части Херсонской области.

Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

На вопрос Мосейчук, действительно ли Марченко руководит партизанским движением на оккупированной части Херсонщины, он ответил, что "не руководит, а сотрудничает".

"Партизаны – это неуправляемые люди. Но это люди, которые дают нам очень много важной информации и очень помогают, чтобы минусировать вражеские войска, базы, склады. Это очень рискованные люди, смелые. Я, к сожалению, не могу сказать их имена, но их – достаточное количество. Они очень хотят освободить свою землю, поэтому идут на очень рискованные моменты, даже некоторых потом берут в плен, издеваются над ними. Но понимая это, они продолжают нам помогать", – говорит генерал Марченко.

По его словам, партизаны, в частности, помогают в эвакуации людей с оккупированных территорий: "Даже есть очень рискованные операции, но мы будем их проводить, потому что должны".

Ранее генерал Дмитрий Марченко рассказал, какой видит жизнь в Украине после завершения войны, заявив, что "будет мир, но это будут самые трудные времена для нас".

Также он рассказывал, как удалось спасти Николаев от оккупантов и признался, что россияне могли зайти в город без боя.

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