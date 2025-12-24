"Рискуем системными авариями на АЭС": эксперт объяснил причину отключений света

Атомные электростанции / © ТСН

Россия пытается истощить ресурс украинских АЭС, которые сейчас являются основой энергетической устойчивости страны. Чтобы избежать системных аварий на ядерных блоках, необходимо применять отключения света.

Об этом заявил эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире «Громадського радіо».

По его словам, удары российской террористической армии не позволяют восстановить энергосистему, а большая нагрузка на АЭС создает серьезные риски системных аварий на блоках, из-за чего они могут выходить в долгосрочные ремонты.

«Это рискованно, потому что когда станции будут работать на полную мощность, а их может быть уже не 9 блоков, а 7 или 6, — это тогда будет означать значительные ограничения электроэнергии», — говорит Корольчук.

Эксперт утверждает, что единственный способ сохранить энергосистему целостной — это ограничение электроснабжения.

«Это позволит на весну выйти с целой системой АЭС, но это не значит, что не будет отключений весной. Блоки АЭС начнут выводить в ремонты, а солнечная генерация сразу не добавится — она начнется где-то с мая-июня. А в марте — апреле будут отключения. Энергосистема истощена», — подчеркнул Корольчук.

Напомним, ранее гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что проблемы в украинской энергосистеме будут продолжаться,пока не прекратятся систематические российские обстрелы.