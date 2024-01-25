Рискует ли Украина остаться без финансовой помощи ЕС и есть ли вариант "Б": ответила Стефанишина

Несмотря на риски, вице-премьер уверена, что решение о выделении фининсовой помощи от ЕС будет положительным.

Украина рискует не получить финансовую помощь от ЕС на сумму 50 миллиардов евро из-за Венгрии, которая блокирует это решение.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в четверг, 25 января.

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"Сейчас есть однозначная позиция, что финансовое решение будет принято, но это может быть на уровне 26 стран Европейского союза. Это достаточно рискованная история, и она не вносит никакой финансовой предсказуемости для Украины и украинцев. Поэтому переговоры проводились сегодня (25 января — ред.) именно по этому вопросу", — отметила она.

Впрочем, вице-премьер поспешила успокоить украинцев. Она уверена, что решение от ЕС будет положительным.

"Хочу обратиться ко всем украинцам и сказать, что опасности в том, что Украина останется без финансирования Европейского союза, нет. Это решение однозначно будет принято. У нас есть как минимум три-четыре сценария, планы этого решения на столе, но боремся за лучший и самый предсказуемый для нас — это 50 миллиардов евро, решение на четыре года, проголосованное консенсусом всех государств. И это означает, что Еврокомиссия будет иметь суверенное право по его реализации, это очень важно", — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью RND рассказала, что венгерский премьер Виктор Орбан снимет вето о предоставлении Украине помощи от ЕС суммой 50 миллиардов евро.

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