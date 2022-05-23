Рискует пойти вслед за "Москвой": оккупанты усилили силы в Черном море крейсером "Адмирал Макаров"

Оккупанты хотят закрепиться на временно захваченном украинском острове Змеиный.

Сюда стягивают средства ПВО и направляют корабль.

Об этом сообщает спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

По словам представителя ОВА Сергея Братчука, в Черном море враг пытается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда средства ПВО.

Также в этом районе происходит перегруппировка сил черноморского флота РФ. К ним и присоединился "Адмирал Макаров". Этот корабль может стать флагманом ЧФ РФ вместо утопленного Украиной ракетного крейсера "Москва".

Напомним, вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

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