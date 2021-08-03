"Рискует превратиться в пустыню": ученые спрогнозировали, как изменится климат в Украине в ближайшие 100 лет

"Рискует превратиться в пустыню": ученые спрогнозировали, как изменится климат в Украине в ближайшие 100 лет

Чрезвычайные погодные явления станут привычными для украинцев.

Уже через 50 лет Украина станет похожей на Австралию. Территория будет постепенно опустыниваться с юго-востока на северо-запад. Из-за климатических изменений, большинство знаменитых украинских черноземов превратятся в зону "рискованного земледелия".

Об этом рассказал председатель постоянной комиссии по вопросам экологической политики КГГА Константин Яловой со ссылкой на исследование журналистов BBC-Украина.

"Климат в Украине будет становиться теплее и засушливее. Территория будет постепенно опустыниваться с юго-востока на северо-запад. Это принесет с собой сухое и жаркое лето. Длинные засушливые периоды будут чередоваться с короткими, но сильными ливнями", — написал он на своей странице в Facebook.

По словам Ялового, несмотря на то, что зимы в Украине в целом потеплеют, следует готовиться к "температурным качелям".

"Периодически к нам будут поступать аномальные похолодания из Арктики с сильными снегопадами. Вместе с тем длительных снежных периодов будет становиться меньше", — пишет он.

Кроме того, чрезвычайные погодные явления станут привычными для украинцев. Засуха и сильные ветры будут вызывать пылевые бури. Непредсказуемый климат приведет к увеличению частоты и интенсивности других аномалий: пожаров, засух, торнадо, ураганов, сильных осадков.

"Из-за климатические изменения, большинство знаменитых украинских черноземов превратятся в зону" рискованного земледелия ". О сое и кукурузе, основных экспортных культурах, придется забыть. Новые условия позволят успешно выращивать только пшеницу и подсолнухи", — отмечает Яловой.

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В то же время изменение условий существования приведет к миграции флоры и фауны.

"Уже сейчас к нам переселились невиданные до этого розовые пеликаны, шакалы и степные лисы из Центральной Азии. А совсем скоро фауну Украины могут пополнить новые виды ядовитых змей, сухопутные черепахи, много насекомых и птиц", — рассказал Яловой.

По мнению ученых, потепление также грозит распространением в Украине новых болезней. Новые виды животных, птиц и насекомых могут распространять такие болезни, как птичий грипп, лихорадка восточного Нила, болезнь Лайма и бешенство.

"Сценарий, при котором возможные описанные климатические изменения, предполагает, что к 2100 году общая температура планеты вырастет на 2-2,5 градуса. Это наиболее вероятный из прогнозов. Однако, если человечество будет противодействовать глобальному потеплению недостаточно активно, есть риск пессимистического сценария. Если средняя температура поднимется на 3-4 градуса, Украина достаточно быстро рискует превратиться в пустыню ", — резюмировал Яловой.

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