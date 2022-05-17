"Рискуют получить кучу уголовных производств": в Минюсте рассказали, смогут ли возродиться пророссийские партии в Украине

"Рискуют получить кучу уголовных производств": в Минюсте рассказали, смогут ли возродиться пророссийские партии в Украине

Украина не может запретить определенным лицам создавать политические партии или быть их членом.

Тем не менее лица, регистрирующие партии, существующие только на бумаге и содержащие поддельные документы, рискуют получить "целую кучу уголовных производств".

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона "Едині новини".

По его словам, сейчас существует "целый пласт проблем" относительно того, как сама политическая система и система регистрации политических партий должна функционировать.

"Дело в том, что с самого начала системы регистрации политических партий возник так называемый "рынок политических партий". Когда регистрируются "пустышки" — партии, которые существуют только на бумаге и затем продаются кому-то из покупателей. Процедура не слишком сложная, а "рыночные цены" – на несколько десятков тысяч долларов за политическую партию", – говорит Малюска.

Министр отмечает, что такая цена "достойна того, чтобы кто-то занимался этим нелегальным бизнесом". Однако совместно со Службой безопасности Министерству удалось нанести удар по такой системе "торговли", которая, в частности, содержит и преступления по подделке документов.

"Регистрировать десяток политических партий автоматом, не совершив при этом преступления подделки документов, крайне сложно. Поэтому я бы не рекомендовал политическим партиям сейчас рисковать и играть в создание политических партий, которые существуют только на бумаге. Не рекомендовал бы рисковать подделывать подписи, как это раньше часто делалось, потому что это преступление", — отмечает глава Минюста.

Малюська говорит, что поддельные документы были одним из аргументов относительно запрета деятельности политической партии пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

"Там была целая куча поддельных документов. Регистрируя такого рода партии, партийные функционеры рискуют просто получить целую кучу уголовных производств в будущем и поставить под риск функционирование всей партии", — отмечает Малюска.

Министр подчеркивает, что сегодня в Украине нет заранее установленных запретов на то, что какое-либо лицо не должно создавать политическую партию или не имеет права быть ее членом.

"Поэтому, действительно, теоретически возможно, что кто-то из членов действующих пророссийских политических партий захочет в будущем создать такую другую партию. Но это реально потребует много ресурсов, средств, энергии и в конце концов может вылиться в еще один скорый запрет", — резюмировал министр.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

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