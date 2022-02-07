Рисовал карты с позициями ВСУ: в Донецкой области разоблачили шпионку так называемых "ДНР"

Рисовал карты с позициями ВСУ: в Донецкой области разоблачили шпионку так называемых "ДНР"

Злоумышленница сообщала о размещении техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используют украинские защитники.

В Донецкой области правоохранители разоблачили злоумышленницу, которая в течение месяца передавала информацию террористам из самопровозглашенной ДНР.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Также читайте Сколько человек может погибнуть в случае вторжения РФ в Украину: Reuters узнал прогноз США

По данным следствия, в течение января 2022 женщина из села Гранитное Волновахского района неоднократно с помощью одного из мессенджеров передавала участнику террористической организации "ДНР" данные о дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины в населенном пункте и на прилегающей территории.

Как оказалось, подозреваемая имеет образование картографа. Благодаря этому женщина предоставляла участнику незаконного вооруженного формирования подробную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о размещении техники, окопов, блиндажей, блокпостов, домов и укрытий, которые используют украинские защитники.

Как сообщается, злоумышленницу задержали на КПВВ Новотроицкое. Женщине сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, недавно в Харькове правоохранители разоблачили агентурную сеть России, которая собирала данные об украинских военных разработках.

Читайте также: