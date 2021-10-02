Рисовал разметку на скоростной трассе: в Польше трагически погиб 23-летний гражданин Украины

Рисовал разметку на скоростной трассе: в Польше трагически погиб 23-летний гражданин Украины

Причины ДТП устанавливает польская полиция.

В Польше 1 октября трагически погиб 23-летний украинец. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, где его сбил грузовик.

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Об этом сообщает Wp.pl.

ДТП произошло на дорожном узле Жижин. Там скоростной трассе украинец вместе с еще одним работником рисовали разметку.

Автомобиль дорожной службы Volkswagen Transporter стоял на аварийной полосе движения, а перед ним работали двое рабочих, которые рисовали дорожную разметку. Внезапно в автомобиль рабочих на большой скорости въехал грузовой автомобиль.

23-летний украинец скончался на месте трагедии. В ДТП пострадал также и другой работник. Водитель грузовика не пострадал, его задержала полиция.

Напомним, в Польше на украинского рабочего упала 10-тонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался. Трагический инцидент произошел в населенном пункте Бжозовец вблизи города Гожув Велькопольский на западе Польши.

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