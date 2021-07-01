Рисовала картины, убегала от отца и мечтала увидеть Париж: что известно о девочке с редкой болезнью, которая умерла в Виннице

Рисовала картины, убегала от отца и мечтала увидеть Париж: что известно о девочке с редкой болезнью, которая умерла в Виннице

30 июня маленькая художница умерла.

В Виннице 30 июня умерла Ирина Химич, с диагностированной редкой болезнью прогерией, то есть преждевременным старением, которая организовала в Киеве выставку для сбора средств на свое выздоровление. Девочке было 10 лет.

Какой была девочка и о чем мечтала, собрал ТСН.ua.

Редкая болезнь

Прогерия — одна из редких генетических болезней, при которой возникают изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма. В мире зафиксировано не более 350 случаев прогерии.

За судьбой единственного ребенка в Украине Иры Химич, которая болеет редкой генетической болезнью — прогерией следила вся страна. Болезнь преждевременного старения, когда организм проживает год за 8, у Иры Химич диагностировали в 4 года. До этого у ребенка безуспешно лечили болезни кожи, искали причины острой реакции на солнце, боли в суставах, облысение.

С тех пор Ира боролась за свою жизнь. Ее поддерживали медикаментозно. На лекарства для Иры собирали средства волонтеры, позже она начала рисовать картины и продавать их на аукционах, чтобы собрать деньги себе на лечение.

Девочка с уникальной болезнью рисует картины, чтобы собрать средства себе на лечение

Творчество

Рисовать Ира начала в 2018 году. На вистaвке "Сказки оживaют ночью", которая состоялась в Киеве в 2020 году юная художница предстaвила 18 работ. Вырученные средства за проданные на аукционе картины, пошли на лечение девочки. Стартовые цены на работы колебались от одной тысячи гривен до двенадцати тысяч гривеньи они были раскуплены за несколько минут. Однако, несколько картин девочка не продавала — это были ее любимые работы.

В конце 2020 Ира Химич приняла участие в международном конкурсе "Украина объединяет мир" и получила Гран-При.

Уникальная операция

Когда девочке было 7 лет, ей сделали уникальную стоматологическую операцию, которая была сверхсложной. Ведь именно из-за редкой болезни у ребенка сужены дыхательные пути и слишком чувствительная кожа.

У Иры были проблемы с зубами, которые были в два ряда: молочные ни выпадали, а постоянные уже росли. За такую операцию согласилась взяться только одна украинская клиника. Все остальные отказали, потому что слишком большие риски. Челюсть в Иры настолько маленькая, что малейшая ошибка могла привести к травме или вообще ее сломать. А ей надо было удалить 10 молочных зубов.

"Мы пытались помочь прорезаться тем зубам, которым надо, и измениться тем зубам, которые уже свой срок отслужили. Все то, что мы знаем о стоматологии, об анатомии и строение человека — здесь не работает, поэтому это была фактически наука", — рассказывали врачи клиники.

Но Ирочка такую манипуляцию обратила себе на выгоду. За каждый зуб зубная фея заплатила ей деньги. Почетную роль зубной феи на себя взяла врач-стоматолог Наталья.

Жизнь и мечты

В последнее время девочка занималась изготовлением чекеров и бижутерии. У девочки появилась мечта — помочь маме выкупить дом. Отец девочки с ними не живет, а мама Иры Дина жаловалась на то, что он делает жизнь ее и дочки невыносимой.

"Бывший муж угрожает расправой, делает невыносимыми мою с дочкой жизни. Я неоднократно обращалась в полицию есть все записи и ответы, что с ним проведены профилактические беседы и это никак на него не действует. Я не имею возможности все время бежать из дома, и так с ребенком месяцами проживаю в селе у своей матери. Все это очень негативно влияет на состояние дочери да и на мое здоровье. Мы приехали в Винницу обратно в суд и снова угрозы", — писала мама Иры Дина.

В марте этого года Ира с мамой побывали в Бостоне, где девочка проходила курс лечения. В начале месяца она прошла обследование в Киеве, проверяла зрение. Медики подтвердили, что оно у нее 100%, но присутствует аномалия с сосудами в связи с основной болезнью.

Всю свою жизнь девочка мечтала увидеть Париж, ей даже предложили там выставку, но из-за пандемии и проблем со здоровьем ребенку пришлось отложить поездку.

Ирина Химич, которая болеет прогерией, оказалась без доступа к лечению из-за пандемии коронавируса

30 июня 10-летняя Ирина Химич умерла. Об этом в соцсети написала ее мама Дина Химич.

"Ирочка умерла. Вчера остановилось ее сердце. Прости, солнышко, что не смогла в этот раз тебя спасти", — написала мама девочки.

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