Рисовала метки в виде креста: в Ровенской области задержали 18-летнюю девушку

Рисовала метки в виде креста: в Ровенской области задержали 18-летнюю девушку

Она "работала" за вознаграждение.

В Ровенской области в городе Костополь полицейские задержали 18-летнюю девушку, которая рисовала метки в виде креста возле отделения почты.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Также читайте В Сети появилось видео разгромленной колонны российской техники (видео)

Она призналась, что и раньше делала маркировку за вознаграждение. Сейчас же прибыла из села Городница в Костополь с этой же целью.

Девушку передали работникам СБУ для выяснения всех обстоятельств. Вся подробная информация устанавливается соответствующими службами.

Напомним, что российские оккупанты во многих городах разбрасывают авиаметки для дальнейшей корректировки огня. Увиденные предметы просят ликвидировать.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского

Читайте также: