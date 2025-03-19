Ритм здоровья: как игра на барабанах укрепляет организм

Ритм барабанов объединяет, вдохновляет и улучшает физическое и ментальное здоровье людей на протяжении веков. Независимо от того – опытный ли вы музыкант или начинающий драмер, ритм влияет на ваше тело и разум.

В этой статье мы расскажем о пользе игры на барабанах, которая не только дарит хорошее настроение, но и улучшает здоровье детей и взрослых.

Увеличение производительности мозга

Игра на барабанах ускоряет обмен информацией между полушариями мозга и улучшает координацию движений. Это связано с утолщением волокон между полушариями и развитием моторной коры. Немецкие ученые доказали, что такие изменения вызваны исполнением мелких моторных движений обеими руками одновременно. В ходе исследования сравнивали мозг 20 профессиональных барабанщиков, играющих не менее 10 часов в неделю, с результатами 24 человек, не владеющих музыкальными инструментами.

Также американские ученые предполагают, что выбивание ритма может улучшить исполнительные функции мозга во время старения. Речь идет о скорости обработки информации, ее организации и программировании действий. Такой эффект обеспечивает укрепление связи между участками мозга, отвечающими за восприятие времени, ритма и исполнительные функции. Теория требует дальнейших исследований влияния ритма на мозг, чтобы понять, можно ли использовать музыку для лечения деменции. Вместе с тем положительный эффект от игры на барабанах гарантирован.

Развитие когнитивных способностей

Драмер при выбивании ритма активизирует почти все участки головного мозга, что способствует развитию творчества и когнитивных функций – внимания, памяти и концентрации. Детям игра на барабане помогает развивать память и даже повышать всеобщую академическую успеваемость, в частности в математике, ведь барабанщик считает постоянно. Радует и то, что польза игры на барабанах не имеет возраста: выбивать ритмы может любой желающий.

Снижение уровня стресса

Физическая активность драмеров влияет на лимбическую систему, отвечающую за эмоции и память. Так, в мозге увеличивается выработка эндорфина – группы гормонов, которые снижают восприятие боли, уровень стресса и беспокойства и улучшают настроение.

Исследования 39 участников одной из барабанных программ показали связь между игрой на инструменте и улучшением психического и эмоционального состояния опрашиваемых. Новоиспеченные драмеры получали удовольствие от самой игры, ощущения контроля, сосредоточенности и достижений во время занятий музыкой. Также наблюдалось улучшение восприятия себя и радость от общения с группой.

Барабанную терапию часто используют как часть комплекса для помощи людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией и другими психическими заболеваниями.

Полноценная тренировка

Если вы считаете, что драмер работает только руками и ногами, вы ошибаетесь. Игра на барабанах – не только занятия музыкой, но и значительная физическая нагрузка, сравнимая с тренировкой в спортзале. Количество сожженных калорий зависит от веса драмера, интенсивности игры и продолжительности сеанса, но даже начинающий, овладевающий этим искусством, будет тратить от 270 калорий в час.

Профессиональный барабанщик во время спокойного выступления сжигает от 300 до 500 калорий, интенсивного – до 1000 калорий в час. Это больше, чем тратит спортсмен на 30-минутный бег или час прыжков через скакалку.

Игра на барабанах привлекает многочисленные группы мышц, включая руки, ноги, спину и корпус и объединяет элементы аэробики, анаэробики и силовых тренировок. Частота дыхания драмера может увеличиваться от 15 до 50 вдохов в минуту, что улучшает кровообращение и стабилизирует АД. Такое творчество оказывает положительный эффект не только на развитие музыкальных способностей, но и на физическое здоровье.

Мы выяснили, что дремить полезно, а слушать игру – приятно. Услышать выступления современных юных украинских и зарубежных барабанщиков зрители смогут на Международном конкурсе-фестивале Drum Island Fest 2025, который состоится уже 4-6 апреля в Киевском культурном кластере «Краков». В программе конкурс юных талантов, выступления и мастер-классы от топовых драмеров. Главным медиапартнером фестиваля стал телеканал ПЛЮСПЛЮС.