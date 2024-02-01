Роберта Мецола сделала важное заявление о финансовой поддержке Украины

Она говорит, что деньги нашему государству нужно выделить уже сегодня, а не завтра.

Решение о предоставлении Украине 50 млрд евро финансовой помощи должно быть принято сегодня, а не завтра.

Так считает президент Европейского парламента Роберт Мецол.

По ее словам, решение должно быть принято сегодня, а не завтра. Но принято единогласно. В противном случае легитимность ЕС будет подорвана.

"Украина — наш высочайший приоритет. Нам нужны договоренности сегодня, которые должны быть договоренностями 27. Это повлияет на нашу легитимность, наш авторитет и нашу предсказуемость. Безопасность Украины — это безопасность Европы", — заявила она в Брюсселе по прибытии на внеочередное заседание Европейского Совета .

Она также добавила, что в вопросе выделения Украины финпомощи Европейский парламент является "созаконодателем".

"Европейский парламент хочет проголосовать за это решение как можно быстрее для того, чтобы прислать четкие месседжи о том, что мы знаем, что Украина нуждается в 50 млрд евро для того, чтобы продолжать сражаться в этой войне для всех нас, поэтому триалог продолжается, переговоры продолжаются. Все, что нам нужно, это решение сегодня, потому что Украине нужны деньги вчера, а не завтра или послезавтра. Поэтому решение должно быть принято сегодня, и я надеюсь, что мы сможем предоставить новости, в которых Украина отчаянно нуждается сегодня", — подчеркнула Роберта. Мецолла.

Напомним, что в Белом доме заверили, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка Украины.

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