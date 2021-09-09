Родила дочь от педофила: на Ровенщине 29-летний мужчина осужден за изнасилование 12-летней

Родила дочь от педофила: на Ровенщине 29-летний мужчина осужден за изнасилование 12-летней

Мужчина изнасиловал дочь своей знакомой.

В Ровенской области приговорили к 8 годам заключения 29-летнего жителя Костопольского района за изнасилование 12-летней девочки. Соответствующий приговор вынес Костопольский районный суд, информирует пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Также читайте В Киеве мужчина познакомился онлайн с девушкой и изнасиловал ее: что известно

"Доказано, что в декабре 2019 года, мужчтна, ради удовлетворения своей половой страсти, вопреки воле потерпевшей, умышленно совершил действия сексуального характера, вступив в естественной половой акт с малолетним ребенком своей знакомой", — говорится в сообщении.

Отмечается, что изнасилованная девочка забеременела и родила дочь.

За совершенное преступление мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил также и гражданский иск потерпевшей, поэтому преступнику придется заплатить 100 тыс грн девочке.

Напомним, в Донецкой области мужчина в свой день рождения изнасиловал 13-летнюю гостью.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку