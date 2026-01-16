ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
377
Время на прочтение
2 мин

Родила дома и оставила в подъезде: в Тернополе нашли 20-летнюю мать

В Тернополе обнаружили новорожденную девочку в подъезде. Ребенок в реанимации, личность матери установлена.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Тернополе разыскали мать, которая в подъезде многоэтажки оставила младенца в сумке

В Тернополе разыскали мать, которая в подъезде многоэтажки оставила младенца в сумке / © Национальная полиция Украины

В Тернополе полиция установила личность женщины, которая покинула своего новорожденного младенца в подъезде многоэтажки. Ребёнка нашли ночью на улице Киевской, сейчас девочка находится в реанимации.

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

По его словам, младенца обнаружили около часу ночи. Ребенка немедленно госпитализировали, сейчас за его жизнь борются медики.

«Благодаря этой слаженной работе установлено, что роженица — 20-летняя жительница Зборова, проживающая в Тернополе вместе с бабушкой. С ней продолжаются следственные действия», — сообщили в полиции.

В Тернополе разыскали мать, которая в подъезде многоэтажки оставили младенца в сумке / © Национальная полиция Украины

В Тернополе разыскали мать, которая в подъезде многоэтажки оставили младенца в сумке / © Национальная полиция Украины

Как отметил Зюбаненко, правоохранители провели масштабную работу, чтобы выйти на след матери: опросили жильцов дома и окрестных кварталов. Также просмотрели записи камер видеонаблюдения и проверили данные медицинских учреждений и социальных служб.

«Предварительно выяснено, что женщина не состояла на медицинском учете, родила дома и после этого оставила младенца в подъезде», — отметили полицейские.

В Тернополе разыскали мать, которая в подъезде многоэтажки оставили младенца в сумке. / © Национальная полиция Украины

В Тернополе разыскали мать, которая в подъезде многоэтажки оставили младенца в сумке. / © Национальная полиция Украины

В настоящее время с женщиной продолжаются следственные действия. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Санкция статьи предусматривает ответственность посредством ограничения или лишения свободы. Окончательную оценку действиям матери даст суд.

Руководитель полиции призвал граждан не оставаться наедине со сложными жизненными обстоятельствами, а обратиться к волонтерам, медикам или профильным службам, чтобы сохранить жизнь ребенку.

Ранее мы писали, что в Тернополе в подъезде многоэтажки обнаружили в сумке новорожденного ребенка. Девочку доставили в больницу. Тогда правоохранители разыскивали мать ребенка.

Дата публикации
Количество просмотров
377
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie