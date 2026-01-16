- Дата публикации
Родила дома и оставила в подъезде: в Тернополе нашли 20-летнюю мать
В Тернополе обнаружили новорожденную девочку в подъезде. Ребенок в реанимации, личность матери установлена.
В Тернополе полиция установила личность женщины, которая покинула своего новорожденного младенца в подъезде многоэтажки. Ребёнка нашли ночью на улице Киевской, сейчас девочка находится в реанимации.
Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
По его словам, младенца обнаружили около часу ночи. Ребенка немедленно госпитализировали, сейчас за его жизнь борются медики.
«Благодаря этой слаженной работе установлено, что роженица — 20-летняя жительница Зборова, проживающая в Тернополе вместе с бабушкой. С ней продолжаются следственные действия», — сообщили в полиции.
Как отметил Зюбаненко, правоохранители провели масштабную работу, чтобы выйти на след матери: опросили жильцов дома и окрестных кварталов. Также просмотрели записи камер видеонаблюдения и проверили данные медицинских учреждений и социальных служб.
«Предварительно выяснено, что женщина не состояла на медицинском учете, родила дома и после этого оставила младенца в подъезде», — отметили полицейские.
В настоящее время с женщиной продолжаются следственные действия. Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Санкция статьи предусматривает ответственность посредством ограничения или лишения свободы. Окончательную оценку действиям матери даст суд.
Руководитель полиции призвал граждан не оставаться наедине со сложными жизненными обстоятельствами, а обратиться к волонтерам, медикам или профильным службам, чтобы сохранить жизнь ребенку.
Ранее мы писали, что в Тернополе в подъезде многоэтажки обнаружили в сумке новорожденного ребенка. Девочку доставили в больницу. Тогда правоохранители разыскивали мать ребенка.