Родила ребенка без черепа: в Польше от украинки скрыли тяжелые патологии плода и запретили делать аборт

Все потому, что врачи скрыли патологию у ребенка и не дали женщине сделать аборт.

Историю украинки Марии Яворской рассказывают "Факты".

Мария переехала в Польшу два года назад. Женщина находилась на 17-й неделе беременности, когда проходила УЗИ у известного варшавского гинеколога. Он сделал обследование и сказал, что у нее, скорее всего, родится девочка. О том, что у плода отсутствует череп, врач промолчал. Порок диагностировал другой гинеколог, но произошло это уже на 30-й неделе беременности.

Женщина решила не рожать, поскольку дети с акранией не живут, а каждый день беременности укреплял ее связь с ребенком, который все равно должен был умереть.

Дефект невозможно вылечить. Ребёнок без черепа не видит и не слышит, с ним невозможно установить никакого контакта. Голова оканчивается на уровне глаз, а на месте черепа остается огромная кровавая рана.

Впрочем, аборт сделать женщине в Польше не разрешили.

"Женщина находилась в депрессии и имела суицидальные мысли. Она получила справку от психиатра, в которой отмечалось, что продолжение беременности может угрожать ее здоровью и жизни. На 31 неделе беременности она обратилась в специализированную больницу "Инфлянка" в Варшаве, но врачи отказались прерывать беременность Ситуация изменилась, когда из отпуска вернулся директор больницы.Врачи вызвали роды на 33-й неделе беременности, ребенок родился мертвым. Марина не хотела на него смотреть, потому что, по ее словам, "не пережила бы этого", — рассказывают в Фонд помощи женщинам и планирование семьи "ФЕДЕРА", куда обратилась Марина за поддержкой.

Делом Марины занималась юрист фонда Камила Ференц, а историю украинки осветили даже в документальном фильме под названием "Ее должны были назвать…".

Следует отметить, что аборты в Польше разрешаются только в двух случаях: если женщина забеременела в результате изнасилования или если плод несет угрозу ее жизни. А вот когда плод, находящийся в утробе, имеет тяжелые пороки, женщина вынуждена его родить.

Напомним, что в Польше в Ченстохове умерла 37-летняя женщина, которая была беременна двойняшками. Врачи отказывались делать аборт, ожидая, что плод умрет сам.

Также в польском городе Пщина скончалась беременная женщина. Ее госпитализировали из-за исчезновения околоплодных вод. Адвокат семьи обвинила врачей в умышленном бездействии для соблюдения запрета абортов.

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