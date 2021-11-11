"Родила ребенка от отчима": в Ровно судили мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу

"Родила ребенка от отчима": в Ровно судили мужчину, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу

Девушка никому не признавалась о изнасиловании ее сожителем матери.

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который насиловал дочь своей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Приговором Острожского районного суда 44-летний житель бывшего Здолбуновского района признан виновным в неоднократном изнасиловании своей 13-летней падчерицы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Следствием установлено, что мужчина насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы, в результате чего ребенок забеременел и родил сына. О сексуальном насилии над ней девочка никому не сообщала, потому что боялась, что ее маму лишат родительских прав.

"Следствием установлено 2 эпизода насилия над девочкой. Коллегия судей полностью поддержала позицию прокуратуры и назначила мужчине наказание — 10 лет лишения свободы с внесением данных лица в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", — отметили. прокуратуре.

Напомним, что в Житомирской области мужчину за изнасилование 10-летней девочки отправили в тюрьму на 11 лет.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку