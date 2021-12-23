Родила в 11 лет: юную роженицу из Закарпатья и ее ребенка планируют изъять из семьи

Родила в 11 лет: юную роженицу из Закарпатья и ее ребенка планируют изъять из семьи

Орган опеки уже обратился в суд.

В Закарпатской области 11-летнюю роженицу и ее младенца планируют изъять из семьи и поселить в областной социальный центр матери и ребенка.

Об этом в комментарии "Суспильном" сказала начальница службы по делам детей Береговского городского совета Александрия Садвари.

Социальные службы планируют лишить мать 11-летней роженицы родительских прав. Для этого орган опеки уже обратился в суд. Девочку и ее младенца планируют поселить в областной социальный центр матери и ребенка в Перечине.

"Мы попросили, чтобы нас предупредили о выписке мальчика из больницы за два дня до выписки. Потому что мы планируем обустроить 11-летнюю мать и ее малолетнего сына в центр матери и ребенка в Перечине", — рассказала начальница службы по делам детей Береговского городского совета.

Напомним:

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