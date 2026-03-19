Родила в 12 лет от "знакомого": на Полтавщине разоблачили изнасилование ребенка

На Полтавщине задержали мужчину за изнасилование девочки / © Офис Генерального прокурора

В Миргородском районе Полтавской области правоохранители задержали 35-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании малолетней девочки. Преступление было разоблачено после того, как в марте 2026 года 12-летняя потерпевшая родила дочь.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, происшествие произошло в 2025 году, когда ребенок находился в гостях у знакомого. Мужчина, применив физическую силу, изнасиловал девочку, которой на тот момент исполнилось всего 11 лет. Потерпевшая долгое время скрывала произошедшее, не решаясь рассказать о преступлении даже матери.

Сейчас фигуранту доложено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

«Относительно ребенка совершено особо тяжкое преступление, поэтому прокуратура ходатайствовала об исключительной мере пресечения. Суд удовлетворил ходатайство, и подозреваемый находится под стражей», — сообщил руководитель Миргородской окружной прокуратуры Антон Чернорук.

Также заверил, что подозреваемый взят под стражу без права внесения залога. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все детали происшествия.

