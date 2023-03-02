Родила в 65 лет: суд закрыл дело самой старшей матери Украины

Административное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию детей и совершению психологического насилия самой старшей матерью Украины Валентиной Подвербной закрыли.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, дело закрыли, потому что суд не увидел в действиях Валентины Подвербной состав административного правонарушения.

Об этом сообщает "Суспильне".

В начале января в Новозаводском районном суде Чернигова в закрытом режиме слушали дело о невыполнении Валентиной Подвербной родительских обязанностей и совершении ею психологического и физического насилия над ее ребенком.

Как усматривается из постановления суда, заявление о неисполнении родительских обязанностей Валентиной Подвербной написало постороннее лицо. По месту жительства Валентины Подвербной для проверки тогда приезжала ювенальная полиция, но войти в квартиру не смогла. Валентина Подвербная их не пустила.

Из коридора представители ювенальной полиции увидели разбросанные вещи в квартире, ощущался запах канализации. Тогда правоохранители стали свидетелями, как между Валентиной Подвербной и ее дочерью произошла стычка, рассказала в суде представительница ювенальной полиции.

Представитель службы по делам детей и молодежи в суде отметил, что семья Подвербной с рождения ребенка состоит на учете. Ребенок является гиперактивным, а со стороны матери присутствует гиперопека.

Валентина Подвербная свою вину в суде не признала. Она отметила, что должным образом выполняет родительские обязанности.

"Ребенок одет, накормлен, у него есть мобильный телефон, компьютер. Она очень любит свою дочь и делает все для нее. Не совершала домашнего насилия в отношении своей дочери", — говорится в решении Новозаводского районного суда Чернигова.

Заявительницу, которая пожаловалась на ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, Валентина Подвербная назвала "действующей в интересах лица, обратившегося с иском об оспаривании ее материнства".

Речь идет об украинке Оксане Спектор, которая написала иск в суд, чтобы оспорить материнство Валентины Подвербной. Дело сейчас находится на рассмотрении в Новозаводском райсуде Чернигова, следующее заседание, согласно данным из открытых источников, назначено на 23 марта. Истец предполагает, что ее яйцеклетки, которые она якобы сдала на хранение в клинику репродуктивной медицины, без ее согласия использовали для оплодотворения Валентины Подвербной. Оксана Спектор просила суд назначить ДНК-экспертизу и в случае совпадения признать матерью ребенка именно ее.

Напомним, в Днепре женщина с пороком сердца в 42 года родила 15-го ребенка.

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