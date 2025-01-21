Родилась с "бомбой" в голове: во Львове прооперировали ребенка с опасной аномалией

Врачи спасли жизнь маленькой украинской девочки с крайне редким диагнозом, который встречается только у одного ребенка из 25 тысяч новорожденных. Рискованную операцию провели специалисты львовской детской больницы Святого Николая с участием венгерского нейрохирурга Степана Гудака.

Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

"Борьбу за жизнь Соломийки Одейчук из Ровенской области врачи начали еще до ее рождения — на 32-й неделе беременности. Тогда медики и обнаружили, что у девочки крайне редкая аномалия сосудов головного мозга — аневризма вены Галена", — рассказали медики.

Аневризма вены Галена – самая сложная аномалия сосудов головного мозга, возникающая после того, как между артериями и веной Галена в мозге образуется соединение, которого в норме не должно быть. Из-за этого патологического отверстия в вену слишком быстро и под давлением поступает артериальная кровь. Стенки вены не выдерживают такую нагрузку и растягиваются – образуется аневризма (расширение) вены, которая выглядит как шар. Такую аневризму врачи называют "бомбой", ведь она может разорваться в любой момент и вызвать кровоизлияние в мозг, что является смертельным осложнением.

Первым вызовом для Соломийки было само рождение, ведь ребенок испытывает во время родов стресс и большую нагрузку. Поэтому будущую мать девочки отправили рожать в Киев. А после успешных родов женщина с новорожденным ребенком приехала ко львовским нейрохирургам.

"К сожалению, дети с таким диагнозом очень часто не доживают и до 1 года. Но есть операция — рискованная — впрочем та, что дает шанс на спасение. Родители на нее согласились, а мы взялись за подготовку. Подождали 6 месяцев, чтобы Соломия подросла и были большие шансы на то, что ее организм выдержит вмешательство", — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Тарас Никитин.

Помочь провести операцию во Львов пригласили нейрохирурга из Венгрии Степана Гудака. Он имеет большой опыт в оперативном лечении аневризмы Галена и спас жизнь более 50 детей с таким диагнозом.

"На момент операции Соломийке исполнилось уже 7 месяцев. А диаметр аневризмы был в 5 раз больше самой вены. Нейрохирурги выполнили миниинвазивное вмешательство, то есть через один маленький разрез на ноге, через который и “закрыли” аневризму. Они перекрыли доступ определенных сосудов к вене специальным клеем, что ослабило ток крови и уменьшило давление", – рассказали подробности операции в Первом медицинском объединении Львова.

Маленькую Соломийку выписали из больницы всего через несколько дней после операции. Сейчас она уже дома, а ее жизни ничего не угрожает, уверяют врачи.

Напомним, во Львове врачи удалили 11-летнему мальчику редкую опухоль размером с перепелиное яйцо. Наибольшим вызовом для хирургов стала критическая зона расположения опухоли – в месте, где разветвляется лицевой нерв.

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