Родилась в рубашке: в Одессе обвалился кусок стены и едва не убил женщину (видео)

Прохожая шла по тротуару, и ей буквально под ноги упал кусок бетона.

В Одессе на тротуар упал кусок стены. В то время по улице шли двое пешеходов, одному из которых кусок упал чуть ли не на голову.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х*Одесса".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Канатная и Большая Арнаутская. Со стены здания отвалилась огромная бетонная глыба и упала на тротуар буквально в двух шагах от прохожей, которая шла по улице.

"На улицу без каски уже выходить опасно", — прокомментировали видео его авторы.

Женщина, которая чудом спаслась, на мгновение растерялась, а потом пошла дальше.

В Одессе женщину чуть не убило куском бетона

Напомним, что кусок железобетона рухнул прямо на грузовик "ГАЗель", пробил лобовое стекло и чудом не ранил ее пассажира — глыба застряла на боковой стойке в нескольких сантиметрах от его головы.

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