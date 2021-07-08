Родилась в рубашке: в Одессе обвалился кусок стены и едва не убил женщину (видео)

Прохожая шла по тротуару, и ей буквально под ноги упал кусок бетона.
В Одессе на тротуар упал кусок стены. В то время по улице шли двое пешеходов, одному из которых кусок упал чуть ли не на голову.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х*Одесса".
Инцидент произошел на перекрестке улиц Канатная и Большая Арнаутская. Со стены здания отвалилась огромная бетонная глыба и упала на тротуар буквально в двух шагах от прохожей, которая шла по улице.
"На улицу без каски уже выходить опасно", — прокомментировали видео его авторы.
Женщина, которая чудом спаслась, на мгновение растерялась, а потом пошла дальше.
Напомним, что кусок железобетона рухнул прямо на грузовик "ГАЗель", пробил лобовое стекло и чудом не ранил ее пассажира — глыба застряла на боковой стойке в нескольких сантиметрах от его головы.