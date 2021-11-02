"Родили детей — отвечайте": мэр Кропивницкого ответил родителям на претензии о холоде в детсадах

Мэр призвал родителей следить за детьми.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович высказался по поводу того, чтобы дети меньше болели в детских садах.

Об этом он сообщил во время аппаратного совещания, передает "Златополь".

Райкович призвал родителей внимательно относиться к состоянию здоровья детей, которых они отправляют в сад или школу.

“Родители должны следить за состоянием здоровья детей, а не привела, бросила и делайте с ребенком что хотите. А я вечером приду и заберу, или через неделю. Так тоже не бывает! Нарожали детей – пожалуйста, давайте ощущать родительскую ответственность, а община – общественную. В садах и школах должно быть тепло, дети должны быть одеты, а питание должно быть сбалансированным. Это главные маркеры нашей общей ответственности!" – сказал он.

Ранее стало известно, что жительница Кропивницкого Оксана Деминтиенко лечит после переохлаждения в детсаду двухлетнюю дочь. С посиневшими губами и судорогами она забрала оттуда ребенка.

Ребенка осматривала врач кропивницкой амбулатории №6 Ирина Дуванова: "Ребенок дрожал, так как было холодно в детсаду. У него была температура 37.5, когда пришла на прием — уже 39. У него были симптомы острой респираторной инфекции. Он очень часто ходил в туалет, это бывает так, когда человек переохлаждается, от этого и развивается вирусная инфекция".

Работница отдела управления Госпродпотребслужбы в области Тамара Третяк сказала, что ответственность за температурный режим в детском саду несет владелец.

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