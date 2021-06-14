Родились в рубашках: в Полтаве посетители с ребенком за несколько секунд ушли из кафе, на которое обрушилось дерево (видео)

Если бы посетители немного задержались, все могло закончиться трагедией.
В Полтаве на летнюю пристройку кафе обрушилось огромное дерево. За мгновение до падения там находились четверо взрослых с ребенком.
Видео того, как человека спас случай, выложили в Сети.
На кадрах видно, как посетители, среди которых маленькая девочка, собрали вещи и ушли из кафе. За несколько секунд на место, где они сидели, обрушилось дерево.
На момент падения дерева по тротуару шли люди. К счастью, их тоже не зацепило.
Пользователи в Сети отметили, что в прошлом году это дерево уже хотели спилить, но местные активисты не дали этого сделать.
- Второй день рождения!
- Словно ангел-хранитель вывел за мгновение до этого.
- Родились в рубашке.
Напомним, что в Днепре после непогоды сразу несколько деревьев с корнями упали на детскую площадку в парке Глоба. Они разбили скамейки и павильоны.