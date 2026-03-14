Родились в рубашке: «Шахед» упал в 30 метрах от мобильной группы (видео)

ГПСУ показала видео падения «Шахеда»

В Сети появилось видео, как «Шахед» упал в 30 метрах от сбившей его мобильно огневой группы.

Видео инцидента опубликовала Госпогранслужба.

«На Северо-Слобожанском направлении пограничники сбили вражеский „шахед“. Он упал в 30 метрах от мобильной огневой группы», — говорится в сообщении.

Ударной волной одного бойца из огневой группы отбросило из машины. К счастью, все остались живы.

Дата публикации 11:47, 14.03.26

Напомним, что в ночь на 14 марта Россия выпустила почти 500 воздушных целей по нашей стране.