Родился после гибели отца: на Волыни побратимы встретили из роддома сына 27-летнего героя (видео)

Папу мальчик сможет увидеть только на фото.

В роддоме на Волыни побратимы встретили жену и новорожденного сына погибшего 27-летнего военнослужащего Артема Филюка. Пара поженилась в октябре 2022 года, когда мужчина приехал в отпуск со службы. 12 ноября герой погиб в результате российского обстрела на Харьковщине.

Об этом сообщили на странице Нововолынской центральной городской больницы в Facebook.

"Малыш появился на свет 23 января. Имя мальчику успел выбрать папа — назвали Максимом. Мама Елена и бабушка Наталья рядом, однако папу мальчик сможет увидеть только на фото", — говорится под трогательным видео.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Побратимы погибшего из 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого встретили младенца с мамой согласно военным традициям. В роддом также приехали ближайшие родственники, друзья и волонтеры.

Семья погибшего нуждается в финансовой помощи. Если вы хотите помочь, реквизиты Елены Филюк можно найти по ссылке.

Скриншот с видео

Напомним, на Волыни в семье Морозов родился долгожданный первенец спустя 19 лет брака. 42-летняя Татьяна и 45-летний Иван узнали о беременности в разгар полномасштабной войны.

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