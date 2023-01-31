Родился после гибели отца: на Волыни побратимы встретили из роддома сына 27-летнего героя (видео)

Папу мальчик сможет увидеть только на фото.
В роддоме на Волыни побратимы встретили жену и новорожденного сына погибшего 27-летнего военнослужащего Артема Филюка. Пара поженилась в октябре 2022 года, когда мужчина приехал в отпуск со службы. 12 ноября герой погиб в результате российского обстрела на Харьковщине.
Об этом сообщили на странице Нововолынской центральной городской больницы в Facebook.
"Малыш появился на свет 23 января. Имя мальчику успел выбрать папа — назвали Максимом. Мама Елена и бабушка Наталья рядом, однако папу мальчик сможет увидеть только на фото", — говорится под трогательным видео.
Побратимы погибшего из 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого встретили младенца с мамой согласно военным традициям. В роддом также приехали ближайшие родственники, друзья и волонтеры.
Семья погибшего нуждается в финансовой помощи. Если вы хотите помочь, реквизиты Елены Филюк можно найти по ссылке.
Напомним, на Волыни в семье Морозов родился долгожданный первенец спустя 19 лет брака. 42-летняя Татьяна и 45-летний Иван узнали о беременности в разгар полномасштабной войны.
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