Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

Законопроект №15541 предлагает давать военнообязанным год отсрочки от мобилизации после рождения ребенка. Однако эта норма почему-то не распространяется на мужчин, уже проходящих военную службу. Поэтому семьи оказываются в неравных правовых условиях.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Отсрочка на год из-за рождения ребенка не «светит» военным

В нынешней редакции законопроект №15541 не касается мужчин, уже проходящих военную службу. Если во время службы у мужчины рождается ребенок, сам факт рождения малыша не дает военному право на предусмотренную проектом годовую отсрочку. Это связано с тем, что норма предусматривает отсрочку именно от призыва, в то время как военнослужащий уже был мобилизован и находится на службе.

Реклама

В результате две семьи, у которых примерно одновременно родились дети, могут оказаться в разных правовых условиях.

В то же время авторы инициативы исходят из того, что отец должен получить возможность участвовать в уходе за новорожденным ребенком, поддерживать мать после родов и помогать семье в течение особенно важного первого года жизни ребенка. Сам статус военнослужащего не отменяет потребность семьи в такой поддержке.

Именно поэтому этот вопрос требует отдельного урегулирования на законодательном уровне. Речь идет не обязательно об автоматическом увольнении военнослужащего со службы после рождения ребенка. Однако если появление ребенка признается весомым семейным обстоятельством для предоставления отсрочки военнообязанному, необходимо определить, какие гарантии будут у военнослужащего, если ребенок родился уже во время его службы.

Отсутствие такого механизма является одной из главных причин вопросов к предложенным изменениям. Фактически они создают дополнительную возможность для родителей, еще не проходящих службу, тогда как военнослужащие, уже выполняющие свой долг, не получают аналогичной гарантии.

Реклама

В то же время действующее законодательство предусматривает для военнослужащих возможность получить отпуск по семейным обстоятельствам. В предусмотренных законом случаях его продолжительность может быть до 10 календарных дней. Однако такой отпуск не является аналогом отсрочки сроком на один год.

Что следует изменить в законопроекте об отсрочке в случае рождения ребенка?

Авторы материала акцентируют — если автор законопроекта стремится обеспечить равные семейные гарантии, одного изменения статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» будет недостаточно. Следует также предусмотреть отдельный механизм защиты для военнослужащих, у которых ребенок родился во время службы.

В противном случае, говорится в статье, аргумент о необходимости защиты семьи может вступить в противоречие с принципом равенства граждан перед законом. Ведь при предложенной модели семья военнослужащего фактически оказывается в менее защищенном положении только потому, что ее отец уже исполняет военный долг.

Отсрочка для родителей троих и более детей

Действующее законодательство уже учитывает семейные обстоятельства как основание для получения отсрочки. В частности, соответствующее право имеют мужчины, на содержании которых находятся трое или более детей младше 18 лет.

Реклама

Однако законопроект №15541 поднимает еще один вопрос, который фактически остался без должного внимания. В случае принятия документа рождение одного ребенка станет отдельным основанием для отсрочки. В то же время действующие нормы уже предусматривают такую гарантию для мужчин, которые содержат троих и более детей младше 18 лет.

На практике это может привести к возникновению своеобразной последовательности семейных обстоятельств, которые будут по-разному влиять на право мужчины на отсрочку.

После появления первого ребенка мужчина сможет воспользоваться предложенной законопроектом отсрочкой в течение первого года его жизни. В то же время, документ не устанавливает, что после достижения ребенком годовалого возраста мужчину будут автоматически призывать на военную службу. В этот момент только прекращает действовать конкретное основание для отсрочки, связанной с возрастом ребенка.

В то же время, за время действия такой отсрочки у мужчины могут появиться другие предусмотренные законом основания для ее продления. В частности, в семье может родиться второй, а впоследствии и третий ребенок. А это при соответствующих условиях создаст уже другое основание для отсрочки. Таким образом, предложенная норма будет потенциально позволять мужчине в течение длительного периода пользоваться законными основаниями для отсрочки.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15541, предлагающий предоставлять годовую отсрочку от мобилизации мужчинам с детьми до одного года. Инициатива вызвала волну возмущения в соцсетях: украинцы, в частности жены военнослужащих, критикуют ее за несправедливость по отношению к семьям уже воюющих годами и призывают власти решить вопрос демобилизации и сроков службы. Юристы отмечают, что закон поддержит демографию, но обострит дискуссию о равенстве и пополнении Сил обороны.

Новости партнеров

Новости партнеров