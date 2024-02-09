Родился в РФ, но отогнал россиян от Киева: поражающие факты о Сырском

Герой Украины, известный генерал и руководитель знаковых операций ВСУ, родившийся в России. Новость о назначении главкомом ВСУ Александра Сырского, сменившего в должности легендарного Валерия Залужного, всколыхнула всю Украину.

Чем известен боевой генерал, за что получил Героя Украины, что о нем говорят военные, как восприняли украинцы такое решение Зеленского и какие моменты из биографии Сырского обеспокоили общество – в эксклюзиве TSN.UA.

Новый главнокомандующий ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский был назначен новым главнокомандующим ВСУ — вместо уволенного железного генерала, как его называют в мире, Валерия Залужного. Такое решение принял президент Владимир Зеленский 8 февраля. Перед этим Зеленский поблагодарил Залужного за службу и предложил остаться в команде.

На следующий день, 9 февраля, Сырский сделал первое заявление в новой должности. Обратился в боевое общество, назвал новые задачи и вызовы. Не забывал сказать и о важности человеческих жизней и новейших методах борьбы.

“На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров", — говорит Сырский.

Однако общество довольно неоднозначно восприняло назначение Сырского. Сеть сразу разразилась обсуждениями и голосованиями. Например, в одном из телеграмм-каналов подписчикам задали вопрос поддерживаете ли вы назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ. Можно выбрать один из трех вариантов ответов. Результат – не в пользу Сырского.

Смотрите на ютуб-канале ТСН : Родился в РФ, но отогнал россиян от Киева! ГЕНЕРАЛ СЫРСКИЙ. Поражающие факты!

Мировые издания о смене главкома ВСУ

Увольнение Залужного и назначение Сырского поставило на уши не только Украину, но и весь мир. Международные издания пишут, что это новый решающий этап в войне, но не без риска. Например, издание Reuters освобождение Залужного и замену его Сырским назвало «огромной авантюрой» в то время, когда российские силы получают преимущество спустя почти два года войны.

The Washington Post отмечает, что решение назначить Сырского, вероятно, будет непопулярным среди украинцев. Многие военные считают Сырского командиром советского образца, который слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте.

The Wall Street Journal цитирует генерал-полковника Михаила Коваля, который говорит об Александре Сырском как опытном генерале, отмечая его работу в обороне Киева в начале войны и молниеносное наступление на северо-востоке Харьковской области 2022 года.

The Hill цитирует профессора Дэвида Силби, военного историка из Корнельского университета, который увольнение генерала Валерия Залужного называет самым большим сотрясением в украинском военном кабинете с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

The Guardian называет решение Зеленского рискованным шагом, учитывая высокие рейтинги поддержки Залужного среди украинцев.

The Economist увольнение генерала Залужного назвало новым и решающим этапом в войне, в котором Зеленский рискует допустить ошибку.

Кто такой Сырский

Кадровая смена главнокомандующего ВСУ растянулась на месяцы и сопровождалась политическими скандалами. Но сейчас у Украины новый главком, поэтому сосредоточимся именно на фигуре Сырского.

Он родился 26 июля 1965 г. в селе Новинки Владимирской области России. Окончил в 1986 году Московское высшее военное командное училище. Издание Spiegel назвало эту деталь его биографии "одной из горьких ироний нынешней войны".

Также читайте В США достаточно денег для обучения украинских пилотов на F-16

Украинцы тоже несколько озадачены этим фактом. Российские пропагандисты на данный момент также любят обращать внимание и бешены, почему такой успешный военачальник оказался на стороне Украины. Несмотря на этот факт, большая часть жизни главкома связана с Украиной.

Служба у него проходила в УССР и здесь он остался после провозглашения независимости – начал служить в Нацгвардии, а впоследствии в ВСУ. В 1996-м окончил Академию Вооруженных сил Украины, а в 2005-м Национальный университет обороны.

Карьера Сырского

В 2000-х годах Сырский командовал 72-й механизированной бригадой. Был вовлечен в сотрудничество Украины с НАТО. Зимой 2015 он был одним из главных командиров АТО во время боев за Дебальцево. Ему удалось вывести украинскую группировку из почти окруженного россиянами города. За эту операцию Сырского наградили орденом Богдана Хмельницкого. С 2016 года возглавлял Объединенный оперативный штаб, координировавший действия украинских военных на Донбассе.

Защищал Киев и увольнял Харьковщину

С 2019 года руководил Сухопутными войсками. Есть в биографии Сырского несколько моментов, о которых действительно должны знать украинцы. В начале полномасштабного вторжения России именно Сырский был ответственен за оборону Киева. Под его руководством было создано два кольца обороны столицы: одно на внешних окрестностях и одно – в черте города.

Именно по его решению были разрушены мостовые переходы в Киевской области, взорвана дамба на реке Ирпень в Козаровичах, что также привело к затоплению позиций российской армии и помешало наступлению врага на столицу. После победы в битве за Киев Александр Сырский получил высшую награду – звание Героя Украины.

Но и это не все победы известного генерала. Осенью 2022 года Сырский был одним из командующих успешного контрнаступления на Харьковщине. После этого Минобороны Украины назвало его имя среди создателей побед ВСУ — "атлантов, держащих операцию на своих плечах".

В период с осени 2022-го до конца весны 2023-го Сырский руководил обороной городов Соледар и Бахмути. В тяжелых боях украинская армия смогла нанести тяжелые потери превосходящим силам захватчиков, а так называемая "ЧВК Вагнер" была фактически уничтожена как значимая боевая сила.

С лета 2023 года Александр Сырский командовал украинскими войсками, которые держат оборону на северо-восточном участке фронта – прежде всего возле Купянска. Однако и здесь есть свой подводный камень. Сырский имеет неоднозначный имидж генерала, который готов во что бы то ни стало ради результата на поле боя.

Реакция военных на назначение Сырского

Следует отметить, что военные также неоднозначно и несколько по-разному реагируют на назначение Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Заместитель командира артиллерийского дивизиона, майор Павел Кишкар в эфире "Эспрессо" отметил, что военные с нетерпением ждут дальнейших кадровых решений в ВСУ.

"Что касается назначения Сырского, то войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений. Команда генералов — и Андрей Гнатов, и Михаил Драпатый, с которыми имел честь служить, — это прогрессивная команда молодых украинских генералов. Думаю, что такая команда точно сдвинет вопросы технической мобилизации Украины, технического перевооружения. Создание нового рода войск по беспилотной авиации и управлению автоматизированными системами на поле боя", — сказал он.

Вместе с тем, некоторые украинские солдаты в комментарии The Washington Post называют Сырского "мясником". Говорят, что свое прозвище он получил из-за отношения к жизням военных.

"Я знаю только то, что слышал от своих подчиненных. Стопроцентно они его не уважают, потому что считают, что он не считается жизнью солдат", — говорится в сообщении.

Также Александра Сырского считают более близким к Зеленскому. Вот так цитирует The Washington Post майора, который сейчас воюет на востоке Украины: "Через пару месяцев наверняка будут какие-то попытки штурмовых действий или что-то подобное. Потому что Сырский пойдет за Зеленским. А Зеленский хочет больших побед.

Напомним, в четверг, 8 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место придет новая управленческая команда во главе с новым главкомом – Александром Сырским. В окружении последнего уже успели прокомментировать кадровую перестановку. Что говорят военные о новом главнокомандующем Александре Сырском — читайте в ТСН.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.