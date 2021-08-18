"Родился в рубашке": экс-министр финансов Данилюк попал в ДТП на мотоцикле

"Родился в рубашке": экс-министр финансов Данилюк попал в ДТП на мотоцикле

Жертв в результате инцидента не было, но мотоциклу "наступил каюк".

Бывший секретарь СНБО и ексочильник Минфина Александр Данилюк ехал на мотоцикле и попал в ДТП. Политик отметил, что "родился в рубашке".

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

Он ехал по дороге, на которую упало сухое дерево.

"Чудом среагировал. Помогла школа мотокросса. Знал, что тормозить — смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метра сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь", — рассказал экс-министр.

За Данилюком в это же дерево врезался еще автомобиль, который чудом не задел политика.

"Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Но машина почему-то не остановилась сразу — уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной", — отметил политик.

По его словам, жертв в результате инцидента не было, но мотоциклу "наступил каюк".

Напомним, что бывший секретарь СНБО и экс-глава Минфина Александр Данилюк устроил драку с советником главы Офиса президента, экс-министром экономики Тимофеем Миловановым. Инцидент произошел на дне рождении Данилюка.

Милованов рассказал, из-за чего возникла драка и назвал Данилюка "гопником.

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