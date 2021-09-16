Родился в рубашке: в Прилуках мужчина чудом уцелел в результате ДТП (видео)

Автомобиль после столкновения пролетел в нескольких сантиметрах от пешехода.

В Прилуках Черниговской области мужчина едва не погиб в ДТП. Автомобиль, который столкнулся с другим, пролетел буквально в нескольких сантиметрах от пешехода, что спасло ему жизнь.

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Видео ДТП попало в соцсеть.

"В городе Прилуки один из оппозиционных "депутатов-прогульщиков" куда-то очень спешил. На своем внедорожнике, превысив допустимую скорость в населенном пункте, протаранил легковой автомобиль и чудом не сбил пешехода на "зебре", — прокомментировал видео его авто Захар Близнюк.

На кадрах видно, как человек спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент одна машина на скорости таранит другую и влетает буквально в пешехода. Чудом она не зацепила мужчину.

Ошарашенный пешеход мгновение остановился, а затем пошел дальше.

В Сети пользователи прокомментировали увиденное:

Пешеход хоть понял, что случилось? Потому, что такое впечатление, что он к такому привык.

Мужчине нужно зайти в супермаркет, взять виски и выпить за второй день рождения.

Я думаю покрывать водителя джипа лишнее. Каждый адекватный водитель со стажем скажет, что центром города двигаться на такой скорости это абсурд!

Уверен, что понимание того, что случилось до него дошло позже ...

Сообщается, что пешеход, которого едва не сбил внедорожник, вызвал скорую водителям автомобилей, которые столкнулись.

Напомним, что в Виннице неравнодушный человек помог незрячему женщине, которая пыталась перейти дорогу с оживленным движением.

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