Родился в рубашке: в Прилуках мужчина чудом уцелел в результате ДТП (видео)

Автомобиль после столкновения пролетел в нескольких сантиметрах от пешехода.
В Прилуках Черниговской области мужчина едва не погиб в ДТП. Автомобиль, который столкнулся с другим, пролетел буквально в нескольких сантиметрах от пешехода, что спасло ему жизнь.
Видео ДТП попало в соцсеть.
"В городе Прилуки один из оппозиционных "депутатов-прогульщиков" куда-то очень спешил. На своем внедорожнике, превысив допустимую скорость в населенном пункте, протаранил легковой автомобиль и чудом не сбил пешехода на "зебре", — прокомментировал видео его авто Захар Близнюк.
На кадрах видно, как человек спокойно переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент одна машина на скорости таранит другую и влетает буквально в пешехода. Чудом она не зацепила мужчину.
Ошарашенный пешеход мгновение остановился, а затем пошел дальше.
В Сети пользователи прокомментировали увиденное:
- Пешеход хоть понял, что случилось? Потому, что такое впечатление, что он к такому привык.
- Мужчине нужно зайти в супермаркет, взять виски и выпить за второй день рождения.
- Я думаю покрывать водителя джипа лишнее. Каждый адекватный водитель со стажем скажет, что центром города двигаться на такой скорости это абсурд!
- Уверен, что понимание того, что случилось до него дошло позже ...
Сообщается, что пешеход, которого едва не сбил внедорожник, вызвал скорую водителям автомобилей, которые столкнулись.
Напомним, что в Виннице неравнодушный человек помог незрячему женщине, которая пыталась перейти дорогу с оживленным движением.