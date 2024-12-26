На фоне рассказа волонтера можно услышать бесконечные выстрелы, потому что окупать совсем близко.

В Сети появились кадры из Покровска на Донетчине, снятые в Рождество 25 декабря.

Видео обнародовал волонтер Денис Христов с позывным "Голландцем".

Классика русского жанра

По словам Христова, цинические россияне недавно уготовили по составу с гуманитарной помощью. Ничего нового от россиян уже и не ожидают, для них это классика.

"В городе очень неприятная тишина. Тишина перед бурей", – отметил он.

Впрочем, в городе встречаются местные, хотя и немного.

"Город живет, город держится. И даже в некоторых районах можно найти ароматный кофе", — добавил волонтер.

Как выглядит Покровск в Донецкой области

Ранее мелодия "Щедрика", которая очаровывает весь мир в период рождественских праздников, прозвучала неподалеку от города Покровска, где когда-то жил и работал ее создатель, композитор Николай Леонтович.

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