Родина-Мать: в Национальном музее презентовали новый выставочный проект

Точечные изменения начались несколько лет назад, а с началом широкомасштабного вторжения образ уникальной стальной скульпутры советской эпохи превращают в символ борьбы соотечественников.

Новый выставочный проект был презентован в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Именно там и расположен монумент Родина-Мать. На выставке показали трансформацию образа скульптуры в сознании украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН 21 августа.

"Она всегда смотрела в сторону Москвы. С мечом в руке. Тогда говорили, что монумент из-за днепровских утесов и технических характеристик невозможно установить иначе. А, вероятно, Родина-Мать знала все еще тогда — 42 года назад, когда ее соорудили", – рассказывает корреспондентка ТСН.

На фоне нынешнего сопротивления украинцев России самая высокая монументальная скульптура Европы переозначена в образы соответственно времени. Она — в пикселе, под багровым небом, так на самом деле и было накануне широкомасштабного вторжения России в Украину или с зажатой в руке головой Путина.

Среди первых посетителей новой экспозиции – и наши защитники.

Переосмысление Родины-Матери действительно началось уже давно. Пять лет назад по случаю Евровидения скульптуру одевали в четырнадцать световых украинских костюмов, как-то ко дню примирения (8 мая) — венок из красных маков даже символом ЛГБТ-сообщества украшали

Уже в этом году монумент советской эпохи дважды подсвечивался в национальных сине-желтых цветах. А месяц назад во время голосования в действии — 85% принявших участие в опросе согласились на замену на щите монумента шестиметрового герба Советского Союза — на наш трезубец.

Замены символики на монументе следует ожидать не ранее следующего года. Для начала необходимо провести техническое обследование состояния металлических конструкций и монумента. Понять, каким должен выглядеть трезубец на щите в руке матери. А еще утвердить план действий по демонтажу.

Министр культуры Александр Ткаченко говорит, что переосмысление монумента Родины-Матери – это одна из составляющих перезагрузки самого музея истории Украины во Второй мировой войне. В ближайшее время начнутся дискуссии экспертов, собственно чем и как наполнять его

Новый выставочный проект именно о трансформации образа монумента в сознании украинцев. Родина-мать стала знаком сопротивления и во всех мемах, связанных со скульптурой, речь идет прежде всего о несокрушимой борьбе украинцев против РФ.

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