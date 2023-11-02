"Родина-мать зовет": в Днепре мужчина посреди улицы включил новую песню путиниста Лепса

В Днепре мужчина на всю громкость включил российскую пропагандистскую песню, написанную для поощрения оккупантов убивать украинцев
В центре Днепра мужчина в халате посреди улицы слушал во всю громкость российскую песню путиниста Григория Лепса "Родина-мать зовет", написанную уже после полномасштабного вторжения для поощрения россиян ехать на войну убивать украинцев
Соответствующее видео появилось в Сети.
На кадрах видно, как мужчина в белом халате, на который наверх накинута куртка, стоит у автомобиля и наслаждается прослушиванием песни сторонника диктатора Путина Григория Лепса "Родина-мать зовет".
В частности, звучали следующие пропагандистские строчки:
"За тебя встану, Россия-мама
Родина-мать зовёт
Не подведи ее
За тебя встану, Россия-мама".
Эту песню Лепс написал в 2023 году, чтобы поднять у россиян уровень "патриотизма" и поощрить их ехать на войну убивать украинцев и умирать за Путина.
Как передает "Днепр оперативный", на место происшествия вызвали полицию, правоохранители разыскали любителя "русского мира". Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.
По информации паблика, СБУ провела с ценителем российской музыки воспитательную беседу. Позже он записал видеообращение, в котором извинился за свой поступок.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчину избили до реанимации из-за замечания выключить российский шансон.
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