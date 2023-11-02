"Родина-мать зовет": в Днепре мужчина посреди улицы включил новую песню путиниста Лепса

В Днепре мужчина на всю громкость включил российскую пропагандистскую песню, написанную для поощрения оккупантов убивать украинцев

В центре Днепра мужчина в халате посреди улицы слушал во всю громкость российскую песню путиниста Григория Лепса "Родина-мать зовет", написанную уже после полномасштабного вторжения для поощрения россиян ехать на войну убивать украинцев

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как мужчина в белом халате, на который наверх накинута куртка, стоит у автомобиля и наслаждается прослушиванием песни сторонника диктатора Путина Григория Лепса "Родина-мать зовет".

В частности, звучали следующие пропагандистские строчки:

"За тебя встану, Россия-мама

Родина-мать зовёт

Не подведи ее

За тебя встану, Россия-мама".

Эту песню Лепс написал в 2023 году, чтобы поднять у россиян уровень "патриотизма" и поощрить их ехать на войну убивать украинцев и умирать за Путина.

Как передает "Днепр оперативный", на место происшествия вызвали полицию, правоохранители разыскали любителя "русского мира". Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

По информации паблика, СБУ провела с ценителем российской музыки воспитательную беседу. Позже он записал видеообращение, в котором извинился за свой поступок.